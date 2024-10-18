快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

▲總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算案多次卡關，上週五立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰邀朝野吃和解飯，最終不歡而散；昨韓國瑜召集朝野黨團協商，依舊沒有共識，韓裁定下週一再談。不過今（18日）民進黨團凌晨3點就在議場門口守候，並第一時間遞出總預算案。然而，10點立法院會一開，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，便回應沒有異議，讓韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決。

民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰凌晨3點就赴議場門口夜排，並在7點議場一開始就成功遞案，預計院會將對此案進行表決。

然而，10點立法院會一開，報告事項首案即為民進黨團提案增列總預算案，立法院長韓國瑜詢問有無異議，但現場僅有民進黨立委，所以一片靜默，韓國瑜一陣錯愕、四度詢問有無異議，才有國民黨團成員急匆匆趕進議場說有異議，韓國瑜才裁示進行表決。

因為韓國瑜多等待國民黨團近兩分半鐘，民進黨團成員不滿批評「院長不公」，姍姍來遲的藍委王鴻薇則大喊，立法院怕表決是不是？民進黨偷偷摸摸、膽小鬼。表決過程中，藍綠雙方一陣叫囂，直到韓國瑜請立委回位置、並祝生日的綠委洪申翰、白委黃珊珊生日快樂。

