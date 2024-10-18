快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

▲總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）
記者杜冠霖／台北報導
中央政府總預算案多次卡關，行政、立法與朝野黨團即使吃了和解飯，立法院長韓國瑜也召集過協商，藍綠白黨仍然沒有共識。所以今（18日）院會是否能夠將總預算案付委備受關注。10點立法院會一開始，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決，而表決結果107人出席，贊成49位、反對58位，總預算案第五度卡關。
▲總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）
記者杜冠霖／台北報導
中央政府總預算案多次卡關，行政、立法與朝野黨團即使吃了和解飯，立法院長韓國瑜也召集過協商，藍綠白黨仍然沒有共識。所以今（18日）院會是否能夠將總預算案付委備受關注。10點立法院會一開始，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決，而表決結果107人出席，贊成49位、反對58位，總預算案第五度卡關。
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