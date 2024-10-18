快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

中央政府總預算案多次卡關，上週五立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰邀朝野吃和解飯，最終不歡而散；昨韓國瑜召集朝野黨團協商，依舊沒有共識，韓裁定下週一再談。不過今（18日）民進黨團凌晨3點就在議場門口守候，並第一時間遞出總預算案。然而，10點立法院會一開，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，便回應沒有異議，讓韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決。