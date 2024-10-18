　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

▲▼總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算案多次卡關，行政、立法與朝野黨團即使吃了和解飯，立法院長韓國瑜也召集過協商，藍綠白黨仍然沒有共識。所以今（18日）院會是否能夠將總預算案付委備受關注。10點立法院會一開始，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決，而表決結果107人出席，贊成49位、反對58位，總預算案第五度卡關。

ET快訊
上路10分鐘就出事！　15歲少年肇事路線曝光
撞死3人　15歲少年「唯一貼文」被灌爆
繼承1億遺產只拿到2千萬！　她一關鍵吞敗
快訊／高雄男嬰遭棄亡　28歲母找到了！
3人遭撞死　目擊者見死者「七孔流血、貼死在牆上」嚇哭
高雄小男嬰被棄「小拳頭緊握」亡　悲傷畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨「自家人竊25萬相機鏡頭變賣」　黃國昌：他已認錯道歉

柯文哲延押期限將屆　黃國昌：緊急應變小組會以聲明方式說明

大罷免潮來了？郭正亮示警「點名1人」比較危險

卓榮泰擬釋憲反制藍白　黃國昌酸：把憲法法庭當成排除阻礙的工具？

轟柯文哲「搶錢、搶糧、搶聲量」　她嘆：把錢轉移成各種喜歡的樣子

中國施壓南非要求我國代表處遷出　卓榮泰：會做外交人員的後盾

中共軍演朝內陸射兩飛彈　卓榮泰：台灣應表達對主權、安全的決心

月薪低於31K屬低薪族　卓榮泰：重點在於未來如何提升薪資

快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

民眾黨「自家人竊25萬相機鏡頭變賣」　黃國昌：他已認錯道歉

柯文哲延押期限將屆　黃國昌：緊急應變小組會以聲明方式說明

大罷免潮來了？郭正亮示警「點名1人」比較危險

卓榮泰擬釋憲反制藍白　黃國昌酸：把憲法法庭當成排除阻礙的工具？

轟柯文哲「搶錢、搶糧、搶聲量」　她嘆：把錢轉移成各種喜歡的樣子

中國施壓南非要求我國代表處遷出　卓榮泰：會做外交人員的後盾

中共軍演朝內陸射兩飛彈　卓榮泰：台灣應表達對主權、安全的決心

月薪低於31K屬低薪族　卓榮泰：重點在於未來如何提升薪資

快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

日本市長燒雜草釀火災「燒光390㎡農田」　上周才爆超速駕駛

國小生不叫名字「都叫號碼」？　網：家長要求保護個資

屏東男學生拿木棍揍貓！現場留大片血跡　防疫所回應了

翰林公民講義遭質疑挺民眾黨　出版社道歉：會改寫題目

器官摘到一半「美病患復活」動來動去！　躺手術台上痛苦流淚

三商壽前三季轉盈EPS 0.52元　50反1 ETF全數出清

老外狂朝聖信義區「無名小巷」！　在地人：排隊超誇張

老闆另有規劃　屏東清水模網美咖啡廳千萬求售

黑豹旗／社團完封甲組驚奇一役後　僑泰王牌葉建陞一局爆自我檢討

陸遊客看到海上「魚雷」漂浮急報警　經鑑定是「甲午戰爭」時遺留

可憐狗兒被放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑...網友怒了

政治熱門新聞

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

北市怒嗆洪申翰「毫無問政高度」

來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

中央黨部遭自家人偷竊　民眾黨證實

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

主持經發會　卓榮泰：協助民間企業提供2萬實習名額、全職實習月薪3萬

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

不得要求行政院增加任何預算！總預算陷僵局　卓榮泰重申底線

更多熱門

相關新聞

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

中央政府總預算案多次卡關，上週五立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰邀朝野吃和解飯，最終不歡而散；昨韓國瑜召集朝野黨團協商，依舊沒有共識，韓裁定下週一再談。不過今（18日）民進黨團凌晨3點就在議場門口守候，並第一時間遞出總預算案。然而，10點立法院會一開，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，便回應沒有異議，讓韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決。

罷免潮論遭恐嚇　許智傑曝本意：是希望藍營為國為民

罷免潮論遭恐嚇　許智傑曝本意：是希望藍營為國為民

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

稱爭議子約柯簽訂　郝龍斌拒出席台智光專案會議

稱爭議子約柯簽訂　郝龍斌拒出席台智光專案會議

關鍵字：

立法院總預算案朝野和解國民黨韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

王必勝傳閃辭轉戰東元集團　東元回應

即／樹林重機撞「違規穿越行人」　男路人不治

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

更多

最夯影音

更多

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面