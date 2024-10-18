拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

▲民進黨團夜排議場。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨以「原住民禁伐補償預算」未編足等理由，多次杯葛明年度中央政府總預算案，總預算案多次卡關，而在立法院長韓國瑜朝野飯後，今（18日）院會是否將總預算案付委備受關注，民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰凌晨3點就赴議場門口夜排，並在7點議場一開始就成功遞案，預計稍後院會將對此案進行表決。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天民進黨團幹部非常辛苦，午夜三點就在議場前排隊，就為了優先地案列入今天院會議程，程序委員會並沒有決定議程，議程稍後會進行表決，希望今天能夠讓民進黨團主張的總預算付委案進入議程。

吳思瑤指出，昨天朝野協商行政部門釋出善意，在合憲合規基礎上願意逐漸調整，但藍白無視這樣的善意、繼續擋住總預算，稍後表決是第五次，將再次驗證藍白要搞政爭還是顧民生，若藍白起義來歸，是回應社會期待。

吳思瑤表示，預算會期審查總預算通常會在第二或第三次院會就付委審查，朝野會因為不同議題有攻防，但從未在第五次院會都還未排入議程，總預算不是排入議程就通過，而是審查預算的起點，不審預算是立委瀆職，應苦民所苦以蒼生為念。

吳思瑤也補充，下周一總預算會繼續協商，朝野應各退一步折衝，若藍白是鐵板好多塊，那麼政務推動都會受累，總預算如果今天被擋，就看下周究竟是突圍還是繼續成為人民噩夢。