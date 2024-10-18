▲民進黨立委許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷樑案落幕，但外界仍認為明年恐迎來「大罷免潮」，民進黨立委許智傑更分析「7地區9立委國民黨危險名單」，但立刻接到國民黨支持者的恐嚇電話嗆要放爆裂物。對此，許智傑今（18日）受訪時表示，他不是想要去罷免，而是希望國民黨為國為民，不要再擋總預算，而昨天晚上兇手已經落網，希望不要再有這種非理性行為，不管對民進黨跟國民黨都是。

許智傑服務處昨日突接獲恐嚇電話，一名中年男子來電嗆「不要動不動就提罷免，不要囂張，不然國民黨的支持者會不開心，小心服務處門口會有爆裂物」。服務處隨即報警，警方也立即成立專案小組偵辦，昨晚北上台北信義區將53歲彭姓犯嫌查緝到案。

對此，許智傑表示，譴責暴力也呼籲人民理性，昨天晚上兇手已經落網，希望不要再有這種非理性行為，不管對民進黨跟國民黨都是。

而藍委葉元之不滿被點名是罷免可能人選，他昨表示，選區過去8年都是綠的，他付出加倍努力，才讓綠地變藍天，結果居然成為罷免理由？他嗆許智傑「有種到板橋選」，許竟還說是在酸柯志恩，但這種說法，完美詮釋什麼叫「沒種又沒腦」，柯志恩是去更艱困的高雄選區開疆闢土，有種多了。

對於葉元之說法，許智傑表示，隨便罵人沒種跟沒腦，這不是台大學生風範，他對於鳳山沒有做功課，當選除了自己努力外，還有很多議員共同努力成果，葉元之說自己雙倍努力才選上，意思是說柯志恩不努力才選不上，他自己很努力才選上？

許智傑指出，罵人也不需要嘲諷自己同志，葉元之為什麼不敢選板西？就是柿子挑軟的吃、選比較有利的選區，我們不是想要去罷免，而是希望國民黨為國為民，不要再擋總預算，這是自己最大目的，國民黨不檢討自己還硬要蠻幹，公道自在人心。

