「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

▲歐洲模式系集圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，10月底附近，應該會有1、2颱風形成，也許有機會間接影響台灣。對於下周是否可能還有颱風生成，中央氣象署預報員林定宜指出，還要再觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書16日上午發文，貼出歐洲模式的系集圖表示，下周關島～菲律賓東方之間又開始密密麻麻，代表熱帶系統又將活躍啦，預估會有1、2個颱風之類的東西出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣颱風論壇說，但目前各家模式看法頗為分歧，連AI也是，不太穩定，還無法評估是否影響台灣，建議大家先不要急不要慌，再觀察一下囉。

台灣颱風論壇當晚又提到，在月底前天氣很單純，一波波微弱東北季風南下，北、東涼暖震盪明顯，陣雨機會也較高；中南部感受小，頂多日夜溫差大，但除此之外，變化就不大了。

文中指出，目前看很明顯轉涼冷、進入深秋，起碼要等11月過後再說，但在那之前，注意南方熱帶海洋的動態，也許會更實際一點；月底附近，應該會有1、2個颱風形成，也許有機會間接影響台灣，到時可以先觀察這部分。

至於下周是否可能還有颱風生成，林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，菲律賓東方海面可能在後期有熱帶系統發展機率，但現在預報強度、位置、路徑不確定性很大，不見得一定會怎樣，還要再觀察。