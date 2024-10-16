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秋老虎回籠「明高溫飆破30度」　周六變天雨彈掃北東

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▲周六受到鋒面及東北季風影響，北部及東半部將有短暫雨，北部高溫下降5度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣多變，中央氣象署指出，今天白天桃園以北、東北部及東半部有局部短暫雨，明天東北風減弱，氣溫回升，周五是最熱一天，各地高溫30度以上，周六受到鋒面及東北季風影響，北部及東半部將有短暫雨，北部高溫下降5度，大致在27、28度左右。

氣象署預報員李孟軒說，今天東北風稍增強，桃園以北、東半部雲量增多，有局部短暫雨，但明天東北風就會減弱；下一波天氣變化是周六鋒面通過，以及東北季風增強，迎風面北部、東半部轉為有短暫雨的天氣型態。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，李孟軒指出，今天白天桃園以北、東北部、東半部可能會有局部短暫雨，中午過後，各地山區、嘉義以南近山區的平地要留意局部午後雷陣雨。今晚到明天清晨，桃園以北、東北部降雨機率較高。

他說，明天白天水氣減少，明天到周五各地多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有零星雨勢，中午過後各地山區、南部平地可能有局部雷陣雨。

他表示，周六鋒面通過及東北季風增強，周六至周日清晨水氣偏多，北部、東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北、宜蘭會有局部大雨。周日到下周二持續受東北季風影響，水氣稍減，大台北及東半部仍有局部降雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒指出，今天北部雲量偏多，高溫和昨天相比下降一點，約28、29度。明天東北風減弱，氣溫回升，周五是這段時間最熱的一天，各地高溫來到30度以上，西半部地區高溫上看32、33度。

他表示，周六東北季風增強，北部高溫下降5度左右，大致為27、28度，各地低溫24至25度，北部日夜溫差較小一些，氣溫介於24至28度左右，中南部高溫34度，日夜溫差會比較大。

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