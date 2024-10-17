大巨蛋VIP包廂爭議！被嗆「追求獲利棄社會責任」　遠雄：北市府情勒

▲台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

記者袁茵／台北報導

台北市議員日前質疑，台北大巨蛋3樓18間VIP包廂恐變「遠雄私人招待所」，體育局稱會與遠雄討論，但遠雄17日上午批評北市府「無權涉及營運」，遭體育局回嗆遠雄汲汲追求獲利，將社會責任棄之於後。而遠雄集團副總經理楊舜欽17日下午受訪時回應，北市府回應太「情緒勒索」，那未來就照契約內容處理。

針對體育局中午為大巨蛋VIP包廂回擊遠雄，遠雄巨蛋公司再回應，根據BOT興建營運契約，台北大巨蛋包廂不屬於場館規範，因此所有的包廂，包括數量、設計與規劃，皆由營運方全權負責，租賃數量與方式皆屬營運方權限，體育局於營運期間干涉遠雄巨蛋公司的包廂營運方針與租賃條件對象，有違契約精神。

遠雄巨蛋公司指出，台北市轄內所有BOT案，舉凡商場、飯店與辦公大樓，所有空間設施都是由廠商自行負責租賃與營運；針對體育局提出回饋檔期需求，遠雄巨蛋公司一向全力配合，甚至應要求超過契約規範檔期甚多，不但沒有收取費用，更多次主動響應活動贊助。

遠雄巨蛋公司稱，北市府如今為了包廂使用數量，無視遠雄對於市府的支持，反遭體育局指責汲汲追求獲利、罔顧社會責任，令人遺憾；後續遠雄配合體育局合理運作立場，只要「依照規定」申請回饋檔期，將按照契約執行，以確保雙方權益。

而楊舜欽接受媒體電訪時說明，整件事情沒有這麼嚴重，按契約規範，VIP包廂營運權利屬於遠雄，盈虧也由遠雄自負，就如同台北市政府其他BOT案，都是營運方自行規劃空間設計，而台北大巨蛋VIP包廂要如何使用，不是公部門可以介入經營，是由營運方承擔盈虧風險。

面對體育局回覆內容與台北市長蔣萬安說「絕對依合約進行」、「絕不妥協」等，楊舜欽無奈地說，北市府批評遠雄「汲汲追求獲利」、「將應盡的社會責任棄之於後」等，這實在是太「情緒勒索」，今年回饋北市府的檔期已超過契約規範天數，但遠雄並未加收任何費用，如果要確保雙方權益，那以後就像蔣萬安說的「都照契約內容處理」。