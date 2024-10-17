黎元停車場蓋「殯葬大樓」引民怨　北市評估3方案曝光！

▲台北市懷愛館附近的黎元停車場，因北市府評估是否蓋殯葬大樓，造成當地居民反彈。（圖／台北市議員曾獻瑩辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市臥龍街黎元大樓拆除後，台北市政府原本規劃要做為社宅，但後來又改成殯葬大樓，引發在地居民強烈反對，當地市議員們也不斷為此事與市府溝通。據了解，其實北市府有瞄準3處地點，規劃做為殯葬大樓與停車場，其中最佳地點為一旁的三山善社，但還待溝通當中。

由於台北市立第一殯儀館在今年6月拆除，北市所有殯葬量能皆轉移至懷愛館（台北市立第二殯儀館），但造成鄰近交通壅塞，停車位一位難求，加上希望將臥龍街188巷的殯葬業者集中設置，因此市府評估要蓋「殯葬大樓」，但因先前將已拆除的黎元大樓、現為黎元停車場用地做可行性評估，引發在地居民抗議，要求該地做為社宅，並規劃社福設施回饋。

不過，據了解，台北市政府在去年就啟動評估，希望要解決懷愛館停車、業者設置等問題，除了黎元大樓以外，還有瞄準另外2處地點，分別為鄰近的「三山善社」土地加部分自來水處長興廠區，以及重新檢視懷愛館容積與評估要不要加上部分自來水處的長興廠區。

至於哪一塊地最佳？北市府透露，最適合方案是「三山善社」土地做為殯葬大樓，以及加上切一小塊自來水處長興廠區做停車塔，但這並不是「最快方案」，因為「三山善社」態度相當關鍵，內部有諸多祖先牌位需遷移，加上該組織龐大，倘若順利的話，可於11月召開社員大會討論。

相較之下，黎元停車場、懷愛館屬於市府用地，所以成為「最快方案」，黎元停車場是否蓋殯葬大樓的可行性評估，報告預計12月會出來，不過因在地居民反彈，該份報告也會納入地方意見；而懷愛館則是因原先規劃要做火化設施，整體容積分配還得做討論，且是否會導致當地交通更加惡化，也會一併納入考慮。