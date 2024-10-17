台北知名「佑昌相機」惡性倒閉、規避調查　北市府將依法開罰3萬

▲台北市政府。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

台北市政府法務局今（17日）發布消費警訊指出，位於中正區「佑昌攝影器材行」(佑昌相機)遭民眾反映，現金匯款預購相機等攝影器材後，業者無預警失聯及惡性倒閉，經北市府要求說明，黃姓負責人卻持續神隱，涉違反消費者保護法，台北市商業處將開罰新臺幣3萬元。

法務局指出，北市府統計至今日，已受理77件消費申訴案，經檢視申訴內容，消費者指控，業者以推出團購活動名義及低於市場價之相機預購方案等話術，收取消費者全額訂金後卻遲未出貨，黃姓負責人父子本月已關閉社群網站並無法聯繫，消費者驚覺遭詐。

法務局說明，10月4日接獲民眾反映後，旋即橫向通報主管機關北市商業處，商業處當日立即依消保法暨行政程序法相關規定，函請業者於10月8日至市府行政調查及說明，但業者屆期未派員出席亦未提出說明，商業處於10月9日再依行政程序法規定，函請業者及黃姓負責人於10月14日前陳述意見，仍未於期限內提出陳述，罔顧消費者權益且規避市府調查。

法務局表示，商業處將以業者規避、妨礙或拒絕主管機關之調查，依消保法第57條規定裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

法務局表示，而本案涉及刑事案件部分，北市警察局已報請臺灣臺北地方檢察署指揮，目前由檢察官指揮警察局及相關單位積極偵辦中。

最後，消保官提醒消費者，本案消費爭議部分，已難以透過訴訟外協調機制處理，民眾若以現金方式匯款購買者則可向法院聲請核發支付命令，若有遭詐欺之相關事證，則可向警方提出告訴。而消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。