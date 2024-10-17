遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

▲台北市政府為了大巨蛋包廂問題與遠雄槓上。（圖／台北市政府提供）

記者郭運興／台北報導

台北大巨蛋3樓設有18間VIP包廂，但遠雄僅提供主辦單位2間包廂，議員質疑剩下的恐變「遠雄私人招待所」，北市體育局稱會與遠雄討論，但遠雄今（17日）卻反嗆「市府無權涉及營運」。對此，國民黨台北市議員李明賢表示，從BOT合約精神，市府當然是主責單位，遠雄只是大巨蛋二房東，居然喧賓奪主跳出來嗆北市府，真是活見鬼，根本扭曲契約精神，把公共資產當成自家的，這次市府必須硬起來，議會全力當後盾。

李明賢表示，大巨蛋舉辦球賽、演唱會商機無限，然而，到底一年要舉辦多少場演唱會、幾場球賽，這些都必須根據當初市府與遠雄簽訂的興建營運契約，才有體育活動不得少於50 %等規定；而商店樓地板面積也要限制，不能變相成為大型百貨，也就是大巨蛋有其公益性質。

李明賢指出，從BOT合約精神，市府雖然委託遠雄經營，仍負有一點監督責任，包括大巨蛋漏水，市府必須出面要求遠雄十月底改善，還有座椅顏色吃球、國慶活動是否傷害草皮，甚至諸如舉辦演唱會，逃生動線與安全需求等問題，因此市府當然是主責單位，絕非遠雄所說「無權介入」。

因此，李明賢認為，對於大巨蛋包廂如何使用，市府本可監督，更何況這是民代提出反應，遠雄反嗆市府「公部門既不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，根本扭曲契約精神，把公共資產當成自家的。

最後，李明賢強調，遠雄只是大巨蛋的二房東而已，如今居然喧賓奪主跳出來嗆北市府，真是活見鬼了，這也凸顯大財團毫無社會責任、都只看有多少獲益，這次市府必須硬起來，議會全力當後盾。

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▼國民黨台北市議員李明賢。（圖／記者黃克翔攝）