流感+新冠病毒來勢洶洶　屏東衛生局籲請家中幼兒快打疫苗

▲屏東縣政府衛生局18日轄內33鄉鎮市衛生所將同步開設幼兒夜間疫苗雙打門診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局為維護幼兒健康、體貼上班族家長，明(18)日轄內33鄉鎮市衛生所將同步開設幼兒夜間疫苗雙打門診，便利家長下班後攜家中寶貝前往施打疫苗，也歡迎家長一起施打，寶貝健康，家長安心。

衛生局表示，時序入秋後，屏東早晚溫差大，若沒有足夠的抵抗力，容易受新冠、流感病毒侵襲。公費流感疫苗自10月1日開打迄今，屏東仍有2萬2,410位學齡前嬰幼兒未接種流感疫苗。公費疫苗數量有限，請家長備妥健保卡、兒童健康手冊，攜家中寶貝盡速接種。陪同嬰幼兒施打的家長，若非第一階段施打對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

另國內腸病毒疫情目前仍處於流行期間，提醒家長及教托育機構保持警覺，應定期清潔環境，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童肥皂勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。倘家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。