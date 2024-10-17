　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

流感+新冠病毒來勢洶洶　屏東衛生局籲請家中幼兒快打疫苗

▲屏東縣政府衛生局18日轄內33鄉鎮市衛生所將同步開設幼兒夜間疫苗雙打門診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府衛生局18日轄內33鄉鎮市衛生所將同步開設幼兒夜間疫苗雙打門診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局為維護幼兒健康、體貼上班族家長，明(18)日轄內33鄉鎮市衛生所將同步開設幼兒夜間疫苗雙打門診，便利家長下班後攜家中寶貝前往施打疫苗，也歡迎家長一起施打，寶貝健康，家長安心。

衛生局表示，時序入秋後，屏東早晚溫差大，若沒有足夠的抵抗力，容易受新冠、流感病毒侵襲。公費流感疫苗自10月1日開打迄今，屏東仍有2萬2,410位學齡前嬰幼兒未接種流感疫苗。公費疫苗數量有限，請家長備妥健保卡、兒童健康手冊，攜家中寶貝盡速接種。陪同嬰幼兒施打的家長，若非第一階段施打對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

另國內腸病毒疫情目前仍處於流行期間，提醒家長及教托育機構保持警覺，應定期清潔環境，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童肥皂勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。倘家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。

ET快訊
年度「最大滿月」19:26登場　最佳賞月地點曝光
遠雄被嗆「追求獲利棄社會責任」　集團再發聲：情勒
連恩生前遭爆恐怖情人「逼墮胎、劈腿粉絲」
離奇瞬間曝！台中騎士路邊逆向竄出　迎面對撞公車慘死
少了844萬人！最新人口推估2070年全台不到1500萬人
月薪5萬是什麼等級？他一查「只贏60%的人」嘆：難怪大家不生
黑豹旗史上首次女棒對決男子球隊　撐到4局0比15落敗
今晚有「最大滿月」！　時間點曝
易建聯性交易疑雲「女主角」：不是我　10分鐘後帳號註銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

陳子強藝術個展「溯原」16日開展　用畫筆守護文化與自然之美

流感+新冠病毒來勢洶洶　屏東衛生局籲請家中幼兒快打疫苗

全台唯一！7種語言介紹桃園　友善外籍遊客搭乘台灣好行

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　東港安泰醫院搶命成功

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

永續城市調查蟬聯「最佳首長信任獎」　翁章梁感謝嘉義鄉親

2024寵物經濟論壇　暢談寵物經濟的再發展與前瞻趨勢

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

陳子強藝術個展「溯原」16日開展　用畫筆守護文化與自然之美

流感+新冠病毒來勢洶洶　屏東衛生局籲請家中幼兒快打疫苗

全台唯一！7種語言介紹桃園　友善外籍遊客搭乘台灣好行

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　東港安泰醫院搶命成功

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

永續城市調查蟬聯「最佳首長信任獎」　翁章梁感謝嘉義鄉親

2024寵物經濟論壇　暢談寵物經濟的再發展與前瞻趨勢

老獅迷傳真來信鼓勵　蘇泰安感動分享全隊

敬鵬大火6勇消2移工喪命　法官駁回上訴...業者輕判獲緩刑定讞

IU「素顏0偽裝」現身海邊度假　真實膚況曝光！吸200萬網友朝聖

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

女神籃籃想做網拍副業！　撿貨速度超快

黑豹旗／U18棒壘國手對決！女將鄭嘉禎獨力對平鎮完投：緊張發抖

160元吃到飽！台北第1家「六扇門」試營運　冰淇淋、泡麵無限供

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

前六連霸藍委涉貪70萬辯遭助理蒙蔽　法官吐槽：未必須事必躬親

王家梁「體適能顧問證照」到手！　爽喊：叫我王教練

原住民版天才衝衝衝　「去彰化」竟會用到嘴

地方熱門新聞

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中大推系列活動

方一峰怒批台南擁水庫11座還要蓋海淡廠污染海洋？

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

清境舉辦長街宴號召在地總動員迎火把節盛會

立委考察　屏東院檢辦公廳舍不足成焦點

新北辦國際論壇　共探有機營養午餐供應

《讀桃園》新書發表　加深學子在地認同

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

謝國樑持續勘災　協調中央復原

桃園職訓成果展暨就業博覽會　10/26登場

更多熱門

相關新聞

屏東侯家滷味　捐第2輛復康巴士

屏東侯家滷味　捐第2輛復康巴士

屏東市侯家滷味今(16)日在屏東縣政府南北棟通道廣場，捐贈縣府1輛復康巴士，由侯家滷味侯信仁董事長將車鑰匙交到縣府社會處處長劉美淑手中=;處長亦代表屏東縣政府頒發感謝狀及回贈身障者畫作，感謝侯家滷味在本縣身心障礙朋友交通服務上的協助，同時這也是侯家滷味繼106年以來第2次(輛)的捐贈。

流感10月挑戰量能　醫：藥物快斷貨

流感10月挑戰量能　醫：藥物快斷貨

上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」

上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」

不是新冠！　醫一晚抓「3快篩陽」元凶曝

不是新冠！　醫一晚抓「3快篩陽」元凶曝

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存

關鍵字：

屏東縣政府疫苗孩童注射流感

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面