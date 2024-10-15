　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」　流行期還要再一個月

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情持續！疾病管制署今（15）日公布，上周腸病毒就診人次約1.6萬，雖然連續兩周下降，仍處流行期且為5年同期最高。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒預估11月中旬才會脫離流行期，提醒家長及教托育機構保持警覺，倘家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。

依據疾管署監測資料顯示，第41周(10月6日至10月12日)門急診就診計15,666人次，較前一周(17,456人次)下降10.3%，惟可能受國慶日放假部分門診休診影響，尚須觀察；近期疫情呈持平波動趨勢，處流行期病例數仍多。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

ET快訊
快訊／高雄工廠大火！　恐怖黑煙狂竄天
大門寫「拆我屋者全家必死」　高雄男輕生亡...家屬說話了
快訊／徐凱希認分手百億男友
Hanni站上國會　哽咽落淚
快訊／中和大樓13F墜落　23歲男死亡
快訊／林口嚴重車禍！小巴車頭全毀　7人受傷
LIVE／南北韓一觸即發！　邊界最新狀況曝
趁小女友熟睡侵犯！情趣玩具%%拍性愛片　他賠200萬結婚了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／害中正預校42生食物中毒　廚房遭抓包「偷煮早餐」給學生

最怕軟掉！買鹹酥雞「多1舉動長知識」　萬人驚呆： 這是真的

流感疫苗接種雙創新高！羅一鈞分析「變色事件」打氣恐降

旅客突起身「下秒大法師噴泉」　空姐躺槍超慘烈！反應卻驚呆他

餐廳下午3點「一堆人排隊等吃」　他驚問啥魔力！網推：飽到隔天

超虔誠男友「狂盯觀音像」　她撞見1幕三觀震碎！大票人炸鍋

上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」　流行期還要再一個月

快訊／高雄爆山陀兒後首例類鼻疽　男子曾接觸污水「肺炎住院中」

快訊／蛋價跌3元！創4年新低「產地剩21.5元」　蛋農嘆慘賠300萬

快訊／中壢、平鎮2720戶突停電　台電搶修曝熔絲座不良跳電

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

快訊／害中正預校42生食物中毒　廚房遭抓包「偷煮早餐」給學生

最怕軟掉！買鹹酥雞「多1舉動長知識」　萬人驚呆： 這是真的

流感疫苗接種雙創新高！羅一鈞分析「變色事件」打氣恐降

旅客突起身「下秒大法師噴泉」　空姐躺槍超慘烈！反應卻驚呆他

餐廳下午3點「一堆人排隊等吃」　他驚問啥魔力！網推：飽到隔天

超虔誠男友「狂盯觀音像」　她撞見1幕三觀震碎！大票人炸鍋

上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」　流行期還要再一個月

快訊／高雄爆山陀兒後首例類鼻疽　男子曾接觸污水「肺炎住院中」

快訊／蛋價跌3元！創4年新低「產地剩21.5元」　蛋農嘆慘賠300萬

快訊／中壢、平鎮2720戶突停電　台電搶修曝熔絲座不良跳電

快訊／害中正預校42生食物中毒　廚房遭抓包「偷煮早餐」給學生

附近每坪7字頭！台北1社區「只要3、4字頭」原因曝：灌太兇

袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋

南北韓緊張情勢升溫！京畿道3市郡劃「危險區域」　觀光景區限進出

快訊／高雄工人摔落牆壁夾縫受困！無生命跡象送醫搶救

2辣妹「穿比基尼」遠端辦公誇張畫面曝！　抱筆電沙灘爽曬日光浴

黃偉哲頒贈獎牌　感謝獅子會認捐做工行善團房屋修繕材料費

「啦啦隊正妹」發聲還原跟蹤始末！　林可遭尾隨不解：到底要幹嘛？

超可愛「Y2K痘痘貼」竟是雷射炫彩！愛心、星星圖案貼臉上好時髦

快訊／高雄林園漁網工廠火警！恐怖黑煙狂竄天　畫面曝光

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

生活熱門新聞

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

擁434萬訂閱！「YouTube頻道」突狂刪影片、貼文

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

住宿舍怎麼解決需求？　學長給建議：不用忍

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

初次用餐曖昧男「AA制這樣算」　她傻眼：吃相難看！

更多熱門

相關新聞

美CDC揭10大最髒郵輪　最後一名有長蛆鳥屍

美CDC揭10大最髒郵輪　最後一名有長蛆鳥屍

鑒於郵輪乘客感染諾羅病毒的事件頻傳，美國疾病控制與預防中心（CDC）和郵輪業者合作，對郵輪進行隨機抽查和評分，截至2024年9月已檢查119艘郵輪。儘管多數郵輪的衛生評分在95分以上，但是仍有11艘郵輪未達90分，其中更有10艘郵輪被評為「10大最髒郵輪」，最後一名總分甚至只有62分。

好多人生病！　醫提醒做3事

好多人生病！　醫提醒做3事

金管會准了！外送及叫車平台「可綁電子支付消費」

金管會准了！外送及叫車平台「可綁電子支付消費」

疫情爆發以來新高！　英國房產銷售狂飆「年比增25%」

疫情爆發以來新高！　英國房產銷售狂飆「年比增25%」

赴泰「別碰生豬肉」！豬鏈球菌釀12死　泰政府急籲

赴泰「別碰生豬肉」！豬鏈球菌釀12死　泰政府急籲

關鍵字：

腸病毒疫情預防就診孩童

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面