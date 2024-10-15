上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」　流行期還要再一個月

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情持續！疾病管制署今（15）日公布，上周腸病毒就診人次約1.6萬，雖然連續兩周下降，仍處流行期且為5年同期最高。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒預估11月中旬才會脫離流行期，提醒家長及教托育機構保持警覺，倘家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。

依據疾管署監測資料顯示，第41周(10月6日至10月12日)門急診就診計15,666人次，較前一周(17,456人次)下降10.3%，惟可能受國慶日放假部分門診休診影響，尚須觀察；近期疫情呈持平波動趨勢，處流行期病例數仍多。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

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今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。