　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

消基會不滿外送運價會議突襲　交通部開會前半小時「緊急取消」

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部規劃明訂外送合理運價準則。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告外送合理運價準則草案，包含可收等待費、樓層費等，昨傍晚緊急通知相關團體和消基會今上午開會說明草案，引發消基會不滿，質疑突襲式通知開會打算形式走完行政程序。而交通部今也在開會前約半小時臨時通知會議取消。

交通部9日預告外送合理運價準則草案，首度擬訂「外送平台運送運費」準則，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，草案預告期14日，預期若預告法規順利，最快11月可完成修法，工會就可以與資方和消基會等單位研商，向地方政府和主管機關提報運價，不過不僅平台業者透過多方管道表達反對，消基會憂心消費者端負擔外送費增加，也有不同意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部為蒐集各界意見，昨(16日)傍晚5時左右也臨時邀集相關團體、平台和消基會等單位，通知今上午10時將召開草案說明會，不過卻引發消基會不滿，質疑交通部此舉倉促且不尊重，如此草率、急就章、突襲式的方式召開會議，沒留下適當時間可讓各方代表充分準備及協調可出席的代表人選，誠不知交通部真有召開會議及解決爭議的誠意，或根本是刻意要讓消費者代表無法推派代表出席下，形式地走完其行政程序。

交通部突襲式開會遭質疑後，今上午10時開會前半小時緊急通知各單位會議取消，全國外送產業工會理事長陳昱安表示，工會也與消基會一樣，昨傍晚4點到5點左右收到開會通知，工會有表達臨時通知隔天開會太趕，但交通部仍告知照常舉行會議，因此緊急確認工會可出席成員後，今天上午9時半左右，開會前約半小時，又臨時收到會議取消通知，但工會成員人已經在交通部樓下，相當錯愕。

陳昱安坦言，外送平台機車運送運價計費沒有明確前上路都不好，運價公開透明對消費者也有好處，可以應該明確知道哪些是平台應該負擔成本，哪些費用進入平台口袋或到外送員口袋，日前有數位平台經濟協會要求預告修法應暫緩90天並召開公聽會，稱此該預告修法內容會造成四方皆輸，但並不合邏輯，過往外送平台收取平台費，但外送員卻被砍薪，一單報酬從60元砍成24元到40元，店家卻被提高收成，過往協會怎麼不出來為店家和外送員發聲。

陳昱安呼籲，交通部預告修法應該按照14天預告期，但要在預告期內邀集各單位研商擬定共識，開會要給予充分時間準備，呼籲預告修法不可暫緩，除外送員外，平台、店家和消費者代表都應該出席開會，平台對消費者收取的費用沒有改變，但外送員卻被減薪、店家被增加收成，運價計算方式應該公開。

ET快訊
兒悲捧母親骨灰罈入塔　竟是別人的爸爸
快訊／美股上演認錯行情　台積電夜盤急漲4%
泰少女來台賣淫　一次2000元只拿到800
台積電Q3每股大賺12.54元「年增破5成」　毛利率飆57.
丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真
安心亞委屈落淚！遭風田爆料當場暴走　他下跪認錯：節目效果
領多少算低薪勞工？　勞動部公布數字
誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚19:26看「最大滿月」亮度增30％　年度最佳賞月時機

真的有命定的愛情嗎？怦然心動的7個瞬間：你懂他的興趣、莫名的巧合

消基會不滿外送運價會議突襲　交通部開會前半小時「緊急取消」

不是鼎泰豐！韓友人一抵台吵吃「Taiwanese dumpling」是這間

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

今晚19:26看「最大滿月」亮度增30％　年度最佳賞月時機

真的有命定的愛情嗎？怦然心動的7個瞬間：你懂他的興趣、莫名的巧合

消基會不滿外送運價會議突襲　交通部開會前半小時「緊急取消」

不是鼎泰豐！韓友人一抵台吵吃「Taiwanese dumpling」是這間

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

女兒「沒穿NB鞋」被霸凌！　爸愣嘆時代變了：她穿NIKE倒勾

新北火化場出大包！兒悲捧母親骨灰罈入塔　半途才知是別人的爸

壘上無人22次機會未敲安　大谷：需要改進

價值千萬土地沒人繼承！　唯一繼承人找到了

馬幼興哽咽「沒見到母親最後一面」：我答應您的事會做到

黑豹旗／安芝儇迷、前拳擊手當球經　育達「女力」熱舞魅力四射

Q3業績大驚喜　台積電美股夜盤急漲4%

虐童健身教練遭爆國小就愛「欺負弱小」　曾被跆拳道館逐出

被辱「靠爸餘蔭」現身苗栗　齊廷洹舉例「詐騙致富」助警反詐騙　

今晚19:26看「最大滿月」亮度增30％　年度最佳賞月時機

正妹體驗近距離餵食猴子　她全身被爬滿嚇到無法動

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

好多新人「報到一天就離職」！　郵差前輩崩潰

女「捐肝」醒來想喝手搖飲　老闆霸氣請一年份！萬人朝聖

「我也算靠爸」　小冬瓜曝父最後祝福

更多熱門

相關新聞

交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

交通部預告訂定外送合理運價準則，包含可收等待費、樓層費等，消基會今天不滿說，交通部昨天下午5時才通知今天早上要開草案說明會，對此倉促行為不滿及遺憾。

即／高雄狼師騷擾女學生反「升官」！教育局宣布解聘

即／高雄狼師騷擾女學生反「升官」！教育局宣布解聘

Uber Eats娶熊貓何佩珊不支持　勞動部曝原因

Uber Eats娶熊貓何佩珊不支持　勞動部曝原因

虎航取消4航線挨批「看台中人細漢」　交長承諾：爭取恢復

虎航取消4航線挨批「看台中人細漢」　交長承諾：爭取恢復

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

關鍵字：

外送運價運費交通部消基會外送平台工會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

大飛認愛了「女方身份曝光」！

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

果粉快更新！　發票載具回來了

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面