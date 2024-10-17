消基會不滿外送運價會議突襲　交通部開會前半小時「緊急取消」

▲交通部規劃明訂外送合理運價準則。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告外送合理運價準則草案，包含可收等待費、樓層費等，昨傍晚緊急通知相關團體和消基會今上午開會說明草案，引發消基會不滿，質疑突襲式通知開會打算形式走完行政程序。而交通部今也在開會前約半小時臨時通知會議取消。

交通部9日預告外送合理運價準則草案，首度擬訂「外送平台運送運費」準則，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，草案預告期14日，預期若預告法規順利，最快11月可完成修法，工會就可以與資方和消基會等單位研商，向地方政府和主管機關提報運價，不過不僅平台業者透過多方管道表達反對，消基會憂心消費者端負擔外送費增加，也有不同意見。

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交通部為蒐集各界意見，昨(16日)傍晚5時左右也臨時邀集相關團體、平台和消基會等單位，通知今上午10時將召開草案說明會，不過卻引發消基會不滿，質疑交通部此舉倉促且不尊重，如此草率、急就章、突襲式的方式召開會議，沒留下適當時間可讓各方代表充分準備及協調可出席的代表人選，誠不知交通部真有召開會議及解決爭議的誠意，或根本是刻意要讓消費者代表無法推派代表出席下，形式地走完其行政程序。

交通部突襲式開會遭質疑後，今上午10時開會前半小時緊急通知各單位會議取消，全國外送產業工會理事長陳昱安表示，工會也與消基會一樣，昨傍晚4點到5點左右收到開會通知，工會有表達臨時通知隔天開會太趕，但交通部仍告知照常舉行會議，因此緊急確認工會可出席成員後，今天上午9時半左右，開會前約半小時，又臨時收到會議取消通知，但工會成員人已經在交通部樓下，相當錯愕。

陳昱安坦言，外送平台機車運送運價計費沒有明確前上路都不好，運價公開透明對消費者也有好處，可以應該明確知道哪些是平台應該負擔成本，哪些費用進入平台口袋或到外送員口袋，日前有數位平台經濟協會要求預告修法應暫緩90天並召開公聽會，稱此該預告修法內容會造成四方皆輸，但並不合邏輯，過往外送平台收取平台費，但外送員卻被砍薪，一單報酬從60元砍成24元到40元，店家卻被提高收成，過往協會怎麼不出來為店家和外送員發聲。

陳昱安呼籲，交通部預告修法應該按照14天預告期，但要在預告期內邀集各單位研商擬定共識，開會要給予充分時間準備，呼籲預告修法不可暫緩，除外送員外，平台、店家和消費者代表都應該出席開會，平台對消費者收取的費用沒有改變，但外送員卻被減薪、店家被增加收成，運價計算方式應該公開。