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曾文水庫設太陽光電　周奕齊憂火災有毒物質流入水庫

▲嘉義縣大埔鄉公所規畫於曾文水庫設置浮力式太陽光電，台南市議員周奕齊詢指出，一旦發生火災有毒物質流入水庫，恐嚴重影響人民用水安全。（圖／記者林東良翻攝）

▲嘉義縣大埔鄉公所規畫於曾文水庫設置浮力式太陽光電，台南市議員周奕齊詢指出，一旦發生火災有毒物質流入水庫，恐嚴重影響人民用水安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

嘉義縣大埔鄉公所規畫於曾文水庫設置浮力式太陽光電，引發外界反彈，台南市議員周奕齊17日在總質詢指出，此案展延後又要推動，一旦發生火災有毒物質流入水庫，恐嚴重影響人民用水安全，對此市長黃偉哲表示會要求水利署計算風險並量化。

周奕齊在市政總質詢表示，曾文水庫設置太陽能光電板案雖展延，風聲過後又要推動，相當可惡，2023年6月他針對設置一案提出質詢，市長黃偉哲稱不清楚，但認為這是錯誤政策。

周奕齊說，2019年法西颱風直撲日本釀災，太陽能面板起火造成有毒物質流入水庫，曾文水庫橫跨嘉義、台南，一旦面板火災，有毒物質流入水庫勢必會造成人民用水安全疑慮。

黃偉哲承諾，會要求經濟部水利署南區水資源分署積極計算風險，比如太陽能面板數量多寡、萬一發生火災人員可多久趕到現場處理、有多少會滲漏等都須量化，提出應變計畫，看大家能否接受。

針對凱米颱風災後復建，周奕齊表示，農業局為趕在1周內會勘完172件提報案件，許多案都未聯繫里長或陳情人，導致不清楚崩塌道路是否有多人通行，審核未通過案件竟高達52.9％。

周奕齊說，他重新會勘後，多數案件屬於年久失修又遭逢颱風侵襲才嚴重損壞，若市府要以年久失修為理由不提報，那就應在風災前去填補，否則請市長拿出魄力，積極向中央爭取補助。

此外，周奕齊爭取左鎮果菜市場盡快完成增設電梯、左鎮化石館設置洗手間，玉井運動公園、楠西公園等均須增列維護經費，楠西重要景點永興吊橋應由市府局處支應維修經費。

周奕齊並指出，左鎮區南168之2線2K+850公尺有立即性危險，可能隨時崩塌，市府應盡快向中央爭取經費修復，工務局則表示，預計明年汛期前完成。

周奕齊同時要求，山區增設路燈需要293萬元經費，希望明年度完成，實現市長「點亮台南每一個角落」目標。

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