南消聯合台南醫院辦理火災演練　提升醫療院所應變能力

▲衛福部台南醫院附設護理之家辦理緊急災害應變消防演練，並由消防局七大隊至現場觀摩演練，期待透過本次演練強化醫療機構災害應變能力，降低意外事件時人員傷亡及財產損失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於屏東安泰醫院火警造成嚴重傷亡，衛福部台南醫院於15日下午3時，於附設護理之家辦理緊急災害應變消防演練，並由消防局至現場觀摩演練，期待透過本次演練強化醫療機構災害應變能力，降低意外事件時人員傷亡及財產損失。

本次緊急災害應變消防演練的情境為地震後電器起火，地點為台南醫院附設護理之家5樓的5502房於地震過後發生火警，時間設定在人力最嚴峻的大夜班。此情境考驗護理人員能否在人力短缺下，有條不紊的依步驟來進行火災應變，從最初的環境查看，檢查是否因地震造成人員受傷、設備受損或火災發生，接著於發現火災情形時的通報聯絡、請求人力支援及啟動自衛消防編組，再依序進行滅火作業、病患疏散、關閉空調、關閉供氧開關、開啟排煙設備及建立防火區劃，最後再與轄區中正分隊的指揮官進行完整的狀況交接。

消防局預防科科長李昂謙表示，醫療機構屬於高風險場所，如遇火警極可能造成嚴重傷亡，平時除了基本的自衛消防編組演練，熟練滅火班、通報班等各編組任務，掌握正確的就地避難、水平避難及垂直避難等避難觀念，才能在有限的人力下做到最好的應變。

第七大隊大隊長石家源表示，面對醫療機構火警，應以平時的演練計畫訂定為基礎，分析場所的災害潛勢及脆弱度，規劃出最適合的應變步驟，才能在火災發生時透過明確的指揮體系、通報機制、疏散作業及後續醫療等來將傷亡及財產損失降到最低。

消防局長李明峯表示，感謝衛生福利部台南醫院的演練，強化醫院緊急事故的應變能力，消防局未來也將持續派員指導醫院的自衛消防編組演練，讓醫療人員熟練火災發生時的應變重點，持續為台南市民打造一個安居樂業、幸福宜居的城市。