好消息！彰化3姊弟過馬路被撞飛　小妹搶命8月「奇蹟長肉了」

▲小妹妹轉到漢基醫院照護。（圖／漢基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年2月彰化縣伸港鄉陳家3姊弟，放過馬路時，遭自小客車猛撞，弟穿越馬路時遭重擊噴飛落地送醫，小姊妹事發後一直於醫院加護病房搶命，但10歲的姊姊仍於9月初離世，9歲的妹妹至今仍在搶命中，不過，醫院方面今天傳來好消息，妹妹最近慢慢長出肉了，而家屬仍不放棄治療。

彰化縣伸港鄉陳家姊弟今年2月22日放學返家時，遭重擊撞飛，小姊妹一度失去呼吸心跳，送醫搶命，呈現重度昏迷，雙眼瞳孔放大、對光無反應，醫護不放棄努力治療，但至9月5日，10歲小姊姊清晨急救無效離世，肇事的74歲蕭姓阿北訊後以涉過失致死罪嫌5萬元交保。

▲小姊妹遭撞無照阿伯撞飛。（圖／ETtoday資料照）

9歲妹妹仍在與死神拔中，女童自5月份轉進漢基兒童呼吸照護中心後目前狀況一樣，依舊呈現重度昏迷，靠呼吸器維生，家人每周到院探視一次，院方依舊是中、西醫並輔以復健及針灸、按摩治療，醫護人員每小時輪流拍痰一次。

小妹妹躺在病床上8個月，在醫護人員照護下，四肢至今沒有萎縮，反倒是有長肉的狀態，使得醫護人員信心大增，希望女孩能盡快甦醒睜開眼睛，恢復健康。

▲小姊妹遭撞飛送醫急救。（圖／ETtoday資料照）