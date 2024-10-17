不滿對方打球不認真...高中生理智線炸裂　狂推同學倒地！

▲同班同學爆推人。（圖／翻攝自黑色豪門企業，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北彰化一所國立高工上午發生一起學生遭推倒事件，1名穿著制服男學生認為男同學球打不好又愛理不理，突然理智線炸裂，不斷的狂推對方，越推越大力將人推倒，過程全被別班同學拍下轉傳到網路，校方緊急約談家長到校協調並對同學進行輔導，所幸被推得學生沒有受傷，但動手的同學恐因此遭到懲處。

這段推人畫面被網友上傳到社群「黑色豪門企業」，從畫面中可以看到一名穿著制服的學生，站著對一名低頭穿體育服裝的男學生說話，接著用手推、男學生被推著不斷往後退，接著越推越大力被推到倒頭栽入桌椅內。被推的同學跌倒後爬起，淡定的將課桌椅扶正、掉落物整理好，不發一語走向講台，推人的同學也跟著走過去。

影片中有人說「要是我的話就一拳打下去」，還有人高喊「去叫人，去叫老師來」，經校方進一步了解，2人經常一起打球，推人的認為對方打球不認真，才會引發理論，不是校園霸凌事件。

校方指出，推人過程1分多鐘，推人時間發生在第一節打掃時間，打掃後才會收統一收全校學生手機，因此有別班同學路過看到才會持手機錄影，事件發生後已請雙方家長到校進行調解，也對全校同學進行心理輔導，並對學生們在肢體上要謹守分際，推人的同學是否要記小過處分，將送獎懲委員開會討論決定。