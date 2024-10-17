可憐狗兒被放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑...網友怒了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉平交道公園內，昨(16)日晚間有民眾目擊有2名年輕女子，將一隻名為「花生」毛小孩放在旋轉椅上，不停的轉圈圈，可憐的狗狗遭高速旋轉近2分鐘，疑似被轉到暈了，完全叫不出聲，只聽到2女不斷狂笑，影片上傳後網友炸鍋狂罵兩人太惡毒了。動物防疫所表示，此行為已違法動保法，將發文請警察局調閱監視器通知行為人說明。

這段影片被轉發到臉書「虐待動物惡人整理」，「社會事新聞影音」等各大臉書社團，從畫面中可以看到2名分別身穿黑白衣服的女子疑似為主人，以「阿姨、媽媽」互稱，將一隻毛棕色的小狗狗坐在旋轉椅上，2人手腳旋轉至少有2分鐘之久、黑衣女轉到身上拿的包包都甩飛掉落地上，還不停的雙手狂轉，狂笑，而PO文者還表示，這隻慘遭虐待的狗兒叫「花生」。

▲彰化花壇鄉有2女子虐狗。（圖／翻攝自社會事新聞影音，以下同）

網友看完影片氣得大喊，「惡毒」、「連動物都不如的87」，「這很好玩？將她們帶去六福村坐咖啡杯連續轉24小時」，「太誇張了」，甚至還有網友表示，如果是他在現場肯定狂罵、罵到引起周遭人注意，讓大家一起來幫忙救救可憐的毛小孩。

動物防疫所對此段疑似虐狗影片表示，該2名女子讓小狗高速旋轉行為，依據動保法第6條任何人不得騷擾或虐待動物，可處行為人15000-75000元以下罰緩，將發文請警局調閱路口監視器，通知到案說明。