彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉驚傳隨機傷人案！1名騎士下班返家，行駛到瑤鳳路時，被鄒姓高壯男騎士攔下問路，此時，對方突然拿出一支木柄針錐朝其左眼猛刺，騎士的臉部及上身瞬間濺滿鮮血，男子深怕對方再次攻擊，忍痛將其壓制在地，並向用路人求救就醫，而高壯男則因精神狀況不穩語無倫次，在其母同意下陪同強制就醫，案發原因正由警方調查釐清。

▲彰化男下班遭到男子以針錐刺傷眼睛後，向路人求救。（圖／民眾提供）

▲彰化男下班遭持木針錐刺破眼球忍痛壓制對方。（圖／民眾提供）

這起隨機傷人案發生於10月15日晚間8時20分許，當時45歲陳男騎車行經埔心鄉瑤鳳路二段，突然遭43歲周姓騎士問路，在半路停車，就在陳男一轉頭瞬間，周男疑似認為對方要攻擊他，拿出隨身攜帶的木柄針錐刺向對方臉部，造成左眼嚴重受創。

陳男說，事發當天，他正好下班騎機車返家，有一名騎士突然從左後方將他攔下，他起初以為對方是要問路，後來男子莫名其妙問了一句「你明天要不要上班」，對方突然拿出一支木柄針錐朝他眼睛猛刺，自己當下怕對方會再度攻擊，想將他手上錐子拿下，2人發生扭打，過程中不斷的喊救命，但用路人都不理他逕自離去，最後為了自保，將他推進水溝，趕緊拿出手機打電話報警，此時男子從水溝爬起逃走。

▲彰化男下班遭到隨機攻擊刺破眼球壓制男子推入水溝。（圖／民眾提供）

陳姓男子心有餘悸的說，「當下沒有想到眼睛遭到刺傷，後來救護車到送到員基醫院，立即轉送彰基急救，最後才得知對方疑似有精神方面疾病」、「現在就怕萬一失明，工作怎麼辦、我也要養家糊口，我家人怎麼辦」。

彰基醫院表示，10月15日晚間陳姓男子遭尖銳物攻擊，導致左邊上眼瞼有撕裂傷、眼球破裂，一開始送員基醫院做初步的傷口處置、彰基醫學中心有24小時的眼科醫師值班，立即緊急會診、安排做眼球修復手術、病患仍在住院中，整體病況漸趨穩定，不過他左眼被刺破，左眼視力尚未完全恢復，目前持續住院觀察，恐有失明之虞。

▲彰化男下班遭到男子尾隨持木針錐刺破眼球隨機攻擊。（圖／民眾提供）

警方初步調查，陳男於10月15日晚間8點42分許遭到不明男子騎機車持木柄針錐攻擊，致眼部受傷流血，立即通報119將陳男送往醫院救護，到達現場時，嫌疑人已經離去，立即於周邊展開追查。

警方隨後在超商找到該名鄒姓男子，但男子因精神狀況不穩、語無倫次，當天經其母親同意後強制送往敦仁醫院治療，警方初步調查，被害人與犯嫌鄒男互不認識，犯案動機有待進一步調查。

▲彰化男下班遭持木製針錐刺破眼球隨機攻擊。（圖／民眾提供）