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網紅賞花大道卻藏「貓屍林」傳說　彰化斥資7.66億消滅怪談

▲早年彰化東螺溪樹下遭吊掛貓屍。（圖／翻攝自溪湖人俱樂部）

▲早年彰化東螺溪樹下遭吊掛貓屍。（圖／翻攝自溪湖人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

東螺溪沿岸遍植木棉花、台灣欒樹及阿勃勒等多種樹木，隨著季節變換，美不勝收，早年充斥「死貓掛樹頭」的殘忍迷信，直接吊頭讓牠風乾，成為一大片「貓屍林」，不僅發出臭味、還成為濫倒天堂，所幸在湖埔社區大學認養後漸漸恢復美景，如今彰化縣政府再獲中央7.66億元補助，將進行整治，並打造水綠廊道，要讓東螺溪煥然一新。

▲早年彰化東螺溪樹下遭吊掛貓屍。（圖／翻攝自溪湖人俱樂部）

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▲湖埔社大認養後東螺溪沿岸再現美景。（圖／湖埔社大提供，以下同）

彰化母親河「東螺溪」，左岸五分車鐵路橋至代馬橋段是彰化最具代表性的阿勃勒花道，該賞花地點位於二林、溪湖交界，東螺溪左岸從代馬橋至溪湖五分車鐵道1.5公里河濱道路，有近300棵阿勃勒，每年5月至6月進入開花期，樹梢垂掛金黃色花串，隨南風吹來，花瓣飛舞整條車道，猶如下起黃金雨令人驚豔，是彰化賞花祕境之一。

15年來東螺溪在湖埔社區大學的復育下，已經成為候鳥棲息地，為了提升社區居民對河川保育及生態維護的重視，仍移除了數千公斤的垃圾及外來種，孕育出台灣原生種樹木、有美麗的欒樹、木棉花海及光臘樹等等，依照四季變化出不同美麗的面貌，也因此成為台灣網紅打卡熱點。

▲早年彰化東螺溪樹下遭吊掛貓屍。（圖／翻攝自溪湖人俱樂部）

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，十多年前認養東螺溪時，發現阿勃勒花道經常被吊掛貓屍，樹下還放著小零錢紅包袋，那一段很少人走，當時進入樹林內盤點，就發現很多包，一度還清出上百隻，經過這幾年來的整治及宣導，如今將死貓掛樹頭的民俗，已經漸漸少見。

身為農業大縣的彰化，鄉鎮的發展與河川息息相關，全長33公里的東螺溪(舊濁水溪)，橫跨9鄉鎮，有「彰化母親河」美譽，是南彰化灌溉的重要命脈，縣長王惠美聯合區域立委共同向中央爭取補助，核定金額高達7.66億元，將著重水清淨、水生態及水文化，進行東螺溪水環境改善三部曲，讓東螺溪水岸環境美麗變妝。

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