日本記者報導彰化美食　遇中國軍演！網驚：變爌肉飯連線

▲日本記者報導彰化美食，遇中國軍演！網驚嘆「採訪戰地變爌肉飯連線」。（翻自TBS畫面）



圖文／鏡週刊

日本《TBS》新聞台記者寺島宗樹，在本月15日前往彰化採訪爌肉飯，剛好遇上中國軍演時期。結果這段影片，意外引發網友熱議，就有網友驚嘆：「採訪戰地變爌肉飯連線。」還有網友說：「還是報導台灣美食比報中國軍演更實在。」

據悉《TBS》這檔節目，主要是製播走訪各地吃喝玩樂、網路熱議話題等生活休閒類的報導，本月15日是由派駐上海分部的記者寺島宗樹，來彰化採訪爌肉飯文化。不過寺島在報導一開始就說，14日中國才剛結束對台灣的軍演，但這似乎對彰化民眾沒有造成太大影響，大家的生活一如往常。

接著寺島就開始報導彰化的爌肉飯文化，並解釋當地的爌肉飯店家經營，幾乎是24小時，因此任何時間都可以吃到爌肉飯美食。最後寺島也嘗試吃爌肉飯，不過最後他說了一句：「好油！」

這段影片上傳網路後，意外引發許多網友觀賞與討論，網友們紛紛直呼：「即便是中國軍演，彰化人也不忘吃爌肉飯！」、「果然爌肉飯比軍演更重要啊！」、「當中國在喊對台軍演，台灣人依然在品嘗爌肉飯美味。」、「一碗爌肉飯才約300日幣！也太便宜。」



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