為大巨蛋VIP包廂槓上！被遠雄嗆聲　蔣萬安：捍衛權益「絕不妥協」

▲蔣萬安向民眾黨黨團說明重大議法案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋3樓設18間VIP包廂，但遠雄僅提供活動主辦2間包廂，議員質疑剩下的恐變「遠雄私人招待所」，而北市體育局稱會與遠雄討論，但遠雄17日上午卻嗆北市府「無權涉及營運」。對此，台北市長蔣萬安強調，市府基本立場是捍衛市民權益，「我們絕不妥協，絕對依法依合約進行」。

蔣萬安17日中午到台北市議會拜會民眾黨團4席議員與新黨議員侯漢廷，說明此會期重大法議案及預算。針對大巨蛋VIP包廂議題，遠雄嗆市府不要介入廠商營運一事，蔣萬安於會前未正面回應，僅說體育局會說明，便步入會議室。

台北市議會民眾黨團總召陳宥丞在開場也提到，現在是大家的期中考，有無交出成績單，在座的大家2年後都要經過全民檢驗，但有些事情不能再等，包括大巨蛋議題，稍早遠雄竟未正面回覆有關VIP包廂爭議，現在可說是「特權包廂」，竟然還直接跟北市府「嗆聲」，盼蔣萬安先表達市府基本態度與立場。

陳宥丞提及，不管是市議會或市政府，沒人可以接受這樣的BOT，全台也沒人應該承受遠雄這樣挾持巨蛋，就算是BOT，也是市民共同維護的資產，沒人應該承受這樣的攻擊，以及這麼無理、顢頇、傲慢的回應。

陳宥丞指出，民意代表監督市府是天職，市府守護資產也是義務，大家今天坐在一起，面對這樣的廠商，應拿出強硬的態度，而台北市議會藍綠白議員若針對大巨蛋有任何共識，也會當北市府的後盾靠山。

蔣萬安則回應，大巨蛋部分，體育局會有很清楚的回應，「但我這邊基本市府立場，捍衛市民權益以及市府立場，我們絕不妥協，絕對依法依合約進行。」包括之前漏水、椅套更換問題，都依規定要求遠雄進行改善，這樣堅定立場態度不會變，也會繼續堅持。

而體育局長王泓翔會後說明，大巨蛋是個BOT案，BOT案也是具有公共財性質的公共建設，體育局雖然不會介入營運，但對於遠雄在VIP包廂租借的部分，建議應該要更加透明化，並且建立一個公開機制；對於市府回饋天數的使用範圍，這是涉及到市府權益的部分，會來積極跟遠雄協商爭取，釐清彼此的權利義務之後，捍衛市府跟市民的權益。

▼台北市體育局長王泓翔受訪。（圖／記者袁茵攝）