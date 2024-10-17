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非法繁殖！新竹廢舍驚見39犬隻　動保依法扣留安置

動保所於16日聯合新埔分局展開查緝行動，成功救出39隻犬隻，包括柴犬、博美犬、貴賓犬等，並依法扣留安置。（圖／翻攝畫面）

▲動保所於16日聯合新埔分局展開查緝行動，成功救出39隻犬隻，包括柴犬、博美犬、貴賓犬等，並依法扣留安置。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新竹縣動物保護防疫所近日，執行一項針對遊蕩犬的絕育及訪查行動，意外發現新埔鎮1名林姓男子涉嫌，在廢棄房舍內非法從事犬隻繁殖，環境惡劣對犬隻的健康與福利造成威脅，為了保障這些無辜的毛小孩，該所於16日聯合新埔分局展開查緝行動，成功解救39隻犬隻，並依法將牠們扣留安置，後續將依違反《動物保護法》及《動物傳染病防治條例》進行裁罰及沒入處理。

據動保所所長彭正宇介紹，林姓業者的繁殖場衛生條件極差，犬隻不僅缺乏足夠的活動空間，還未能提供清潔的食物和飲水，經過現場調查，動保所發現這些犬隻未依法進行絕育，並且涉及非法繁殖與不當飼養，此外，該業者未辦理犬隻的寵物登記，且未能提供狂犬病預防接種的相關證明。

查獲的39隻犬隻中，包括15隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬及2隻米克斯犬，其中還有2隻幼犬，根據行政執行法第36條的規定，這些犬隻已被依法扣留，並已被送往收容所安置，經過檢查後牠們的健康狀況均穩定，在現場，林姓業者辯稱只是收養其他人不要的狗，而繁殖的犬隻是要送給別人。

儘管現場並未找到直接販賣犬隻的證據，但動保所表示，非法繁殖的事證已經非常明確，依據《動物保護法》第22條第1項的規定，繁殖和買賣特定寵物必須經過縣市主管機關的許可，違規者將面臨10萬元至300萬元不等的罰款，並可依法沒入相關犬隻。

彭正宇指出，該案件後續將涉及多項違法行為，包括非法繁殖、不當飼養、未辦理寵物登記及未依動物傳染病防治條例施打狂犬病預防接種等，動保所將根據事證確認後依法對林姓業者進行處分。

動保所特別呼籲，從事犬貓繁殖、買賣或寄養業務的業者必須遵循相關法律規定，務必申請特定寵物業許可證，以免面臨重罰，對於選擇寵物的民眾，應謹慎挑選合法的寵物業者，確保自身權益的同時，也能保障動物的福祉。

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