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料理女王曾學藝　「最大薩克斯風教室」竟未立案

無照補習班1／料理女王、脊椎達人都曾學藝　最大薩克斯風教室竟未立案

▲米特主打成人教學，號稱60分鐘便可以教導零基礎學員學會一首世界名曲，並提供成果發表會舞台，讓有意學習薩克斯風者趨之若鶩。（圖／翻攝米特薩克斯風教育學院臉書）

圖文／CTWANT

米特薩克斯風重奏團是台灣目前最大的薩克斯風表演團體，其學員超過2000人，更曾獲得文化部支持，拿到國家文化藝術基金會補助的百萬元，而該團體長期對外招生，其表演教室竟未在教育局立案，相當於是無照補習班，也未通過消防安檢與空間審核，將學員安全置於隱憂中。

10月初下午，記者造訪位於羅斯福路巷弄內的米特薩克斯風重奏團，其中的一間表演教室就設置路邊，年輕的老師帶領著數位年約半百的學員吹奏，其悠揚音符連教室外都能隱約聽見。

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「我們現在每週大概有30個班，多半是10人以內小班，學員皆是成人。」米特的工作人員表示，授課老師多為留學歸來，60分鐘便可以教導零基礎學員學會一首世界名曲，為期2個月的課程結束後就能登上表演舞台。

而零基礎班每堂90分鐘、一期8堂，學費則是8500元到一萬元，租借樂器每月3600元，如在授課時間之外還想使用教室，則得另外支付鐘點費，成人的音樂之路道阻且長，每一步都需要新台幣相助。

米特除教學外，也提供薩克斯風租借和販售，每期學費加樂器租借費動輒破萬元。（圖／本刊攝影組）

▲米特除教學外，也提供薩克斯風租借和販售，每期學費加樂器租借費動輒破萬元。（圖／CTWANT提供）

據了解，米特於2013年成立，由團長陳冠文號召12位留學自歐美歸國的青年演奏家組成，該團自詡背負「提升臺灣古典薩克斯風之國際能見度、推廣薩克斯風重奏的使命」，每年舉辦多場表演外，還邀請國外知名音樂家來台交流。

米特也得到官方認可，疫情期間在文化部支持下，以線上音樂廳演奏獻給醫護人員，連續數年被國家文化藝術基金會認證為「Taiwan Top演藝團隊」並得到補助，在2020年與2023年還分別拿到 130萬元和100萬元經費。

而外界對米特的肯定不斷，米特更成為台灣最大的薩克斯風表演團體，也公然對外招生，至今已累積超過2000名學員，「脊椎保健達人」鄭雲龍、「料理女王」陸巧因、植牙學會理事長黃斌洋和「微笑主廚」微微蔡都曾在此學藝，米特並未依法在教育局立案。

根據臺北市短期補習班查詢系統，不論是用團名、羅斯福路或英文名字等關鍵字搜尋，結果都是無相關結果，廢止註銷名冊中也無任何紀錄，自然沒有違規紀錄公告，等同不受教育局管轄。

米特的商業登記更完美的避開了自己引以為傲的教育事業，其所營項目包括樂器製造、批發和零售，以及藝文服務、演藝活動、音樂展演空間等，也因而該團體僅在文化局登記演藝團體，不受補習班立案的種種法規限制。

而補習班立案規則繁複，包括消防安檢和使用空間都有明文規定，目的是為了保證班內學員的安全，米特此舉相當於鑽法律漏洞，倘若有意外發生，後果恐將不堪設想，知情人士則盼教育單位能對類似的音樂教室加強查緝，別待悲劇發生再來亡羊補牢。

台北市教育局回應，米特是文化局核准立案之演藝團體，教育局日前接獲檢舉，指該業者疑似經營未立案補習班，並於8月20日會同文化局共同派員稽查，現場查有1名教師、5名學員進行薩克斯風吹奏練習。教育局已函請文化局督導查處。

記者14日和15日致電米特薩克斯風重奏團，工作人員則稱負責人不在辦公室，至截稿前未獲回應。

文化局回應，8月29日已函請「MIT 米特薩克斯風重奏團」限期提供決算書、業務執行報告、團員名冊等營運資料，但因該團體繳交資料尚需補件，已督促於10月15日前提供，將待團體營運文件收齊並審閱後，決定是否符合北市演藝團體設立目的，有無經營與設立目的無關之業務，如有違反「臺北市演藝團體輔導及管理自治條例」之規定，則依第13條規定辦理，依規定廢止許可登記證。

此外，涉及補習教育屬教育局權管，文化局也函請米特如欲經營補習教育，可向教育局辦理登記立案。

陸巧因則透過經紀人回應，表示當初是受朋友邀請前往體驗，並沒有實際加入成為學員，對於立案與否同樣並不清楚。

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