種雞大增40%！產地價崩盤　彰化蛋農轟政策錯誤

▲彰化畜牧場。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣為畜牧大縣，供應全國近二分之一雞蛋，年產量為全國第一，號稱「最會下蛋的縣」，近期受到國內雞蛋生產過剩嚴重影響，產地價暴跌，陳秋池畜牧場表示，農業部錯誤的政策，過去台灣只需要23萬隻種雞，如今開放到33萬隻，一次提升40%的種雞量，一天多出2百萬顆雞蛋，呼籲農業部幫幫蛋農。

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▲彰化蛋農。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台統計，國內蛋雞投產數量高達3704萬隻、雞蛋產量達12.5萬箱，雙雙創新高，但國人每日所需僅12萬箱，每日生產過剩超過100萬顆，目前產地價每斤剩24.5元、批發價34元，買氣卻持續低迷，不少業者低價拋售，市場出現1斤只要25元的零售價，通路也有每盒不到40元的平價洗選蛋。

陳秋池表示，蛋雞產量過去禽流感影響，禽流感已經在地化，現在蛋雞已經與禽流感和平共處，農業部錯誤的政策，過去台灣只需要23萬隻種雞，如今開放到33萬隻，一次提升40%的種雞量。

陳秋池指出，台灣市場目前一天的交易量，一籃20斤大約12萬箱，以目前統計量，大約13萬箱，一天多出200萬顆雞蛋，這非常嚴重，以蛋價來看，一籃20斤暴跌到490元，蛋農血本無歸，飼料價格又降不下來，農業部有關單位應協助溝通協調讓飼料降價，幫幫蛋農。

台灣蛋農要如何自救，陳秋池指出「雞隻減量」是不二法門，只要減少10%產量，就能夠維持蛋價平穩，往年雞農缺蛋，還能慘澹經營，如今雞隻增量，損失的就更大，呼籲農業部能補助淘汰的老母雞辦法能繼續實施，雞蛋是最便宜的蛋白質來源，也請消費者能多更購買使用台灣在地生產的優質雞蛋。