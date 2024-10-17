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政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

▲▼政大大勇樓性別通用廁所傳出偷拍事件。（圖／翻攝政大網站）

▲政大性別通用廁所昨傳出偷拍事件，李姓男子當場遭逮捕。（圖／翻攝政大網站）

記者許敏溶／台北報導

政大性別通用廁所昨再次傳出偷拍事件，24歲的李姓男子當場遭逮捕。政大今（17日）證實，這是大勇樓通用廁所再次發生偷拍事件，校方對此行為予以強烈譴責，並高度肯定受害女學生冷靜與迅速反應，順利逮捕李男，校方已經檢討並加裝監視設備，進一步強化校園的安全與隱私保護。

政大去年通過《性別通用廁所設置辦法》，今年陸續完成研究大樓一樓、大勇樓二樓的性別通用廁所建置。但上個月大勇樓性別通用廁所才傳出偷拍事件，昨再度傳出偷拍事件，24歲的李姓男子當場遭逮捕。

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政大今天證實此事。政大表示，女學生發現偷拍後，立即撥打校方通報電話，駐警人員迅速到場協助，並由當時在場的法律系老師與同學協力處置，最終警方及時抵達並逮捕涉案的李姓男子，校方高度肯定受害女學生冷靜與迅速反應。

政大表示，強烈譴責偷拍事件，這也是該廁所第二次發生類似事件，校長在第一時間已經指示相關單位立即檢討現有設施。包括已責成總務處緊急加裝臨時性預防措施，立即施工以網狀隔板，封閉廁間門縫空隙，並全面盤點其他通用廁所，進行相應改善。

此外，政大表示，校方將進行會勘，召集總務處、學務處與性平會協商具體且永久性的改善設施，同步調整通用廁所設計指引，並檢討加裝監視設備，進一步強化校園的安全與隱私保護。

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