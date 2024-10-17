　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

政大女學生性別友善廁所遭偷拍　24歲男自稱校友掰想收藏

記者黃翊婷／綜合報導

國立政治大學16日發生偷拍事件，一名女學生在當日上午10時許使用性別友善廁所時，驚見隔板縫隙突然出現一支手機，立刻堵住廁所門並報警。台北市警察局文山第一分局證實有接獲報案，並逮捕24歲李姓男子，李男自稱校友，還辯稱偷拍只是想要收藏。

（圖／翻攝自政大網站／祕書處攝影）

▲為了打造更友善、多元的校園環境，政大建置性別通用廁所。（圖／翻攝自政大網站／祕書處攝影）

台北市警察局文山第一分局表示，轄下指南派出所16日上午10時許接獲報案，指稱有人在政大的性別友善廁所偷拍，於是立刻派員前往處理，當場逮捕24歲的李姓男子。

據了解，當時有一名女學生在大勇樓性別友善廁所如廁，突然發現隔板縫隙出現一支手機，警覺遭到偷拍，於是立刻衝出去堵門，再報警處理。

李男落網之後自稱是校友，甚至瞎扯偷拍只是想要收藏。警方訊後依刑法妨害性隱私及不實性影像罪嫌，將李男移送台北地檢署偵辦。

不過，政大今年9月間也曾傳出有學生在性別友善廁所遭到偷拍，此案是否與李男有關，仍有待檢警進一步調查釐清。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

ET快訊
快訊／ 果粉快更新！　發票載具回來了
快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組
連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　搶救過程曝！
大飛認愛「女方身份曝光」！分手楊晨熙轉念遇真愛
新手爸信義區夜店撿屍辣妹！戶外直接性侵
齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手：把錢交給媽媽非小孩
2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

政大女學生性別友善廁所遭偷拍　24歲男自稱校友掰想收藏

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經「再吵冰起來」　學生全嚇傻

新手爸信義區夜店撿屍辣妹「旅館客滿」！竟帶到戶外直接性侵

饒河夜市外人行道擺攤被開單！老闆竟要員工繳罰款　他氣炸砸攤

總刑期1252年！「北市幼兒園」毛畯珅染指20幼童　高院17日開庭

高雄漁船火警竄濃煙　環保局示警4地區空污！喊話居民「緊閉門窗」

南檢偵辦光電弊案　郭再欽30萬元交保、3人羈押

夜店妹遭運將性侵！「床單染血」醒來衣服全消失　崩潰報案

新冠確診遭隔離竟還想落跑　暴走男砍傷3護理師須賠償913萬

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

政大女學生性別友善廁所遭偷拍　24歲男自稱校友掰想收藏

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經「再吵冰起來」　學生全嚇傻

新手爸信義區夜店撿屍辣妹「旅館客滿」！竟帶到戶外直接性侵

饒河夜市外人行道擺攤被開單！老闆竟要員工繳罰款　他氣炸砸攤

總刑期1252年！「北市幼兒園」毛畯珅染指20幼童　高院17日開庭

高雄漁船火警竄濃煙　環保局示警4地區空污！喊話居民「緊閉門窗」

南檢偵辦光電弊案　郭再欽30萬元交保、3人羈押

夜店妹遭運將性侵！「床單染血」醒來衣服全消失　崩潰報案

新冠確診遭隔離竟還想落跑　暴走男砍傷3護理師須賠償913萬

柯文哲沒戴眼鏡出庭　郭正亮曝臉上1明顯變化

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發　2吉時中獎率高

馬斯克「猛捐24億」力挺川普！　成為共和黨最大金主之一

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

藍白士氣大振　下一步逼中央分錢

無視中共干涉　法國議員：會見蔡英文的快樂超越一切

賀錦麗造勢100多名共和黨人站台！　尋求反川力量支持

料理女王曾學藝　「最大薩克斯風教室」竟未立案

回應中國軍演及犯台　賀錦麗：台灣有權自衛

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

社會熱門新聞

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經

老闆指定人行道擺攤　遭開單竟要他自己繳

南檢偵辦光電弊案　郭再欽30萬元交保、3人羈押

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

毛畯珅染指20幼童！高院17日開庭

確診男猛砍雙和醫院3護理師　朝私密處狂刺

高雄漁船火警竄濃煙　環保局示警4地區「緊閉門窗」

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

華航738客機遭中油車輛「撞破機翼」

即／詐10億爽躲台灣　國際通緝犯拒離台出招反制

前議員兒性騷挨告　警通知竟裝錯信封

「好市多仙女」車禍！下車秒飄仙氣　警曝事故原因

更多熱門

相關新聞

連鎖美語班爆狼師　偷拍4童判囚10年

連鎖美語班爆狼師　偷拍4童判囚10年

楊姓碩士生去年（2023年）在北市1家連鎖美語補習班任教時，涉要求1位小一女學童蹲著如廁背單字，再趁隙用手機偷拍不雅畫面，被女童回家用注音向父母揭露惡行，楊男刪片並重置手機企圖滅證被抓包，出庭認罪，台北地院查明他共對4位女童犯下5個《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，今（15日）合併判他10年徒刑，可上訴。

獨／「一學期16周」政大、中央、台藝大跟進　 全台10校實施新制

獨／「一學期16周」政大、中央、台藝大跟進　 全台10校實施新制

揪出GOGO哥獲清白！皇池祭防偷拍新措施

揪出GOGO哥獲清白！皇池祭防偷拍新措施

皇池偷拍狼「GOGO哥」遭起訴　真面目首曝光！

皇池偷拍狼「GOGO哥」遭起訴　真面目首曝光！

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

關鍵字：

政大偷拍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

《不熙娣》班底幫網紅出櫃小S撂重話LET IT GO！

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面