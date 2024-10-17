政大女學生性別友善廁所遭偷拍　24歲男自稱校友掰想收藏

記者黃翊婷／綜合報導

國立政治大學16日發生偷拍事件，一名女學生在當日上午10時許使用性別友善廁所時，驚見隔板縫隙突然出現一支手機，立刻堵住廁所門並報警。台北市警察局文山第一分局證實有接獲報案，並逮捕24歲李姓男子，李男自稱校友，還辯稱偷拍只是想要收藏。

▲為了打造更友善、多元的校園環境，政大建置性別通用廁所。（圖／翻攝自政大網站／祕書處攝影）

台北市警察局文山第一分局表示，轄下指南派出所16日上午10時許接獲報案，指稱有人在政大的性別友善廁所偷拍，於是立刻派員前往處理，當場逮捕24歲的李姓男子。

據了解，當時有一名女學生在大勇樓性別友善廁所如廁，突然發現隔板縫隙出現一支手機，警覺遭到偷拍，於是立刻衝出去堵門，再報警處理。

李男落網之後自稱是校友，甚至瞎扯偷拍只是想要收藏。警方訊後依刑法妨害性隱私及不實性影像罪嫌，將李男移送台北地檢署偵辦。

不過，政大今年9月間也曾傳出有學生在性別友善廁所遭到偷拍，此案是否與李男有關，仍有待檢警進一步調查釐清。

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