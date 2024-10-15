烏克蘭檢察總長放話！普丁敢出席G20　巴西就有義務逮捕他

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

烏克蘭檢察總長柯斯汀今天表示，如果俄羅斯總統普丁11月前往里約熱內盧參加20國（G20）峰會，巴西「有義務」逮捕他。

第19屆G20峰會將於11月18日至19日在巴西里約熱內盧市現代藝術博物館（MAM）舉行，這是巴西首次主辦該會議。

柯斯汀（Andriy Kostin）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，巴西作為2002年生效的「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute of the International Criminal Court）締約國，有義務執行國際刑事法院於2023年3月對普丁（Vladimir Putin）發出的逮捕令，罪名是涉嫌綁架烏克蘭兒童，非法驅逐、非法將兒童自烏克蘭占領區轉移到俄羅斯，蒲亭必須負起戰爭罪刑責。

國際刑事法院發布的逮捕令意指，普丁只要前往國際刑事法院成員國，執法人員隨時可以將他逮捕。

此外，由於對烏克蘭的侵略戰爭，俄羅斯總統和其政府也遭受西方實施的國際孤立和經濟制裁。

根據烏克蘭檢察總長，普丁不斷通過訪問其他國家或接待其他國家元首訪問，針對性攻擊國際法，而俄羅斯方面的努力取得的任何成功，都只會讓世界各地的專制政權更加大膽。

柯斯汀表示，如果普丁敢於G20峰會訪問巴西，逮捕他將是歷史性的一步，也是對加強國際安全架構的重要貢獻，「巴西是一個民主法治國家，擁有獨立的司法機構和強大的公民社會，希望普丁一踏上巴西的土地就被逮捕」。

柯斯汀還批評巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）下週將前往俄羅斯參加金磚國家（BRICS）峰會。

金磚國家峰會將於10月22日至24日於喀山（Kazan）登場。成員包括俄國、巴西、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國。

柯斯汀表示，每一位接受與普丁握手的國家領袖都必須先思考：希望其國家的孩子們擁有什麼樣的未來，以及明天的世界由法治還是由武力來管理？

巴西外交部對烏克蘭檢察總長的發言不予置評，但外交部長維艾拉（Mauro Vieira）昨天向巴西媒體表示，儘管巴西有國家元首豁免權的「傳統」，不排除巴西司法系統下令逮捕普丁，但可能引發外交紛亂局面。