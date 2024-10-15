連鎖美語班爆狼師！命小一女「蹲著尿背單字」　偷拍4童判囚10年

▲楊姓碩士生兼差美語補習班老師期間，涉偷拍4位女童不雅影像，台北地院一審15日合併判他10年徒刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

楊姓碩士生去年（2023年）在北市1家連鎖美語補習班任教時，涉要求1位小一女學童蹲著如廁背單字，再趁隙用手機偷拍不雅畫面，被女童回家用注音向父母揭露惡行，楊男刪片並重置手機企圖滅證被抓包，出庭認罪，台北地院查明他共對4位女童犯下5個《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，今（15日）合併判他10年徒刑，可上訴。

楊男今沒到庭聆判，他被控去年6月間，在他當時任教的北市文山區1家連鎖美語補習班內，要1位去上廁所的小一女童不能坐馬桶、只能蹲著尿，還得同時背英文單字，女童聽話照辦，楊男涉趁隙將手機伸進廁所隔間裡偷拍不雅畫面。

女童走出來看見楊男拿著手機在廁所外面走來走去，覺得奇怪，回家跟媽媽聊起當天學習心得、說出此事，父母聽了頓時內心警鈴大作，追問是哪位老師，女童還不會寫國字，用注音拼出楊男的名字，父母立馬帶女兒報案。

警方報請台北地檢署指揮偵辦，去年7月4日搜索楊男住處等地，從查扣的手機、電腦裡，發現不僅被要求蹲著尿尿的女童遭偷拍，還有其他女童在補習班課堂遭楊男從桌下偷拍裙底等不雅影像。

楊男被拘提到案，丟了教書工作，還因有刪除偷拍影片並重置手機等滅證舉動，被檢方聲請聲押，法官裁定楊男交保50萬元，並限制住居與限制出境、出海，且不得接觸與恐嚇、騷擾本案被害人與家人。

楊男到案認罪，聲稱主動供出另3位被害人，想尋求和解但囿於交保條件、不敢連絡對方，只能當庭向被害人家長道歉。楊男表示受出境、出海限制而無法報名雅思（IELTS）語言檢定，少了加分優勢，千辛萬苦才考取國內大學英文研究所、正攻讀碩士學位，家人都在台灣、他沒能力逃亡海外生活。

法官查明現年25歲的楊男英文能力極佳，就讀大學進修部英文系期間，就能兼職美語補習班老師，且依他的供詞，已有準備重辦護照、報名外語檢定考試等舉動，不排除有出國留學滯外不歸的高度風險。

法官認為楊男本案涉犯《兒少條例》以違背本人意願方式拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號等罪嫌，是法定刑至少7年徒刑的重罪，更伴隨規避刑事追訴的逃亡之虞，因此今年（2024年）2月底預先裁定楊男延長限制出境、出海8個月，今並以楊男對4位幼童共犯下5罪，合併判刑10年，可上訴。