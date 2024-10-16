南投山區藏製毒廠！警扣180公斤原料...毒師技術差險遭處理掉

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊第三隊日前與南投縣警刑大接獲情資，製毒師李慶男（29歲）在南投山區秘設製毒工廠，警方成立專案小組報請南投地檢署端股檢察官張姿倩指揮偵辦。警方蒐證過程發現，製毒工廠位於南投縣中寮鄉山區，周遭林木環繞外人難以接近，警方在今年3月、5月發動2波搜索，查獲三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」180公斤，估算該批毒品可製作60萬包毒咖啡包，以每包3百元市價計算，市值達1.8億。警方收網逮捕李姓製毒師及同案共犯許仕文（29歲）到案。

▲警方逮捕喵喵製毒工廠製毒師李慶龍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，歷經5個月調查週期，發現李嫌等人確實有運輸化學原料製毒的跡象後，向南投地檢署、法院申請拘票、搜索票，在今年3月7日、5月20日搜索，在中寮鄉製毒工廠內查獲180公斤俗稱喵喵的「4-甲基甲基卡西酮」及製毒工具一批。





警方調查製毒工廠過程發現，製毒工廠幕後金主、綽號「麻糬」的男子原本找姚姓製毒師製作喵喵，但在2023年8月間製毒過程發生爆炸，姚男遭毒性化學物品噴濺全身，姚再委託李男接手製造，李男疑因製毒技術不佳，產量直線下滑引發販毒集團懷疑兩人私吞毒品，打算將李男等人「處理掉」，李男倉皇交付10多公斤喵喵毒品後、私藏部分毒品逃逸，卻遭台中警方攔檢查獲、移送後交保候傳。

刑事局逮捕李、許兩人後，查扣半成品及原料等共計約180公斤及製毒器具1批，拘提李姓製毒師傅、共犯許嫌到案，訊後依觸犯毒品危害防制條例解送南投地檢署複訊，2人均裁定羈押禁見，案件將持續溯源偵辦。這起1.8億製毒工廠案件於9月11日起訴。

刑事局指出：根據警方緝毒實務計算，本次查獲毒品原料約可製成近60萬包毒品咖啡包，所幸即時破獲，阻止毒品流入市面。





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