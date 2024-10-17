陸官方爆外企智駕系統「非法測繪」　眾車企紛紛澄清：與我無關

▲極氪汽車智慧駕駛功能。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車在全球市場上十分活躍，帶動整體產業發展，不過，大陸國安部16日發文稱，某境外企業A公司以汽車智慧駕駛研究為由，與大陸具有測繪能力的B公司合作，在大陸境內非法開展地理資訊測繪活動。由於該篇文章並未實際點名危及國安的企業資訊，使得大陸眾汽車業者紛紛出面「自清」，深怕被掃到「颱風尾」，影響公司信譽。

▲極氪汽車。（圖／翻攝極氪）

《澎湃新聞》報導，國家安全部微信公眾號發文稱，近年來，隨著國家安全機關加大對非法測繪活動的打擊力度，部分境外組織逐步轉向與國內企業開展所謂項目合作逃避監管，非法採集我國原始測繪數據，威脅我國家安全。

由於A公司是以汽車智慧駕駛研究為由，因此，大陸部分網友當起「鍵盤柯南」，將這起國安事件聯想到部分電動車車企，同時，大陸近期也針對英特爾產品安全漏洞問題提出「建議啓動網路安全審查機制」，英特爾旗下的自動駕駛企業Mobileye也被捲入風暴中。

曾使用Mobileye智慧駕駛方案的吉利汽車「極氪」16日晚間澄清指，「此事跟極氪無關，也不是極氪合作夥伴所為，謠言止於智者。」

Mobileye也在大陸官微發出聲明稱，我們在數據安全與法律合規領域持續投入，在包括中國的相關國家和地區，我們在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營，「我們嚴格遵守所有相關法律法規，從而確保我們的運營符合最高的安全和合規標準。」

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

至於特斯拉對外事務副總裁陶琳則強調，「特斯拉始終相信，合規的智能化才是可持續發展的智能化。我們的目標是為消費者提供安全可靠的產品和優秀穩定的服務。」據悉，特斯拉成立上海數據中心後，已經完成數據本地化存儲的目標，以符合大陸國安政策要求。

至於大陸知名圖商「四維圖新」也主動自清強調，四維圖新深耕汽車行業22年，近年加速轉型，持續助力汽車行業健康有序發展，「四維圖新始終秉承合法、合規辦企原則，堅決反對一切抹黑、中傷公司名譽的網絡謠言，並將採取必要的法律手段進行捍衛。」

