對台貿易壁壘採取進一步措施　國台辦：請拭目以待

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸商務部12日突宣佈，「有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。」陸委會第一時間回應稱，「大陸是將經貿當成政治武器。」對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，「我們依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，是針對民進黨當局一意孤行、不知悔改的態度和行徑採取的必要措施。」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

據了解，大陸商務部在對台貿易壁壘調查結論進行研究的公告中提及，紡織品、水果大蒜等農產品，還列舉出台灣禁止大陸輸入的2509項產品，據此認定認定台灣大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。

陳斌華提到，有關部門發佈對外貿易調查最終活動以來，民進黨當局不確實舉措，取消大陸貿易持續性措施，反而變本加厲，阻撓兩岸正常經貿交流合作，對大陸相關產業和企業利益造成損害，使大陸被迫終止ECFA對台關稅，「我們堅決支持相關主管部門依據對台貿易部的調查結論，按照有關規定研究採取進一步的措施，至於是什麼措施，請你拭目以待。」

陳斌華表示，民進黨當局長期單方面限制大量大陸產品輸入，損害大陸相關產業和企業利益，這是客觀事實，「有關部門發佈對台貿易壁壘調查最終結論以來，民進黨當局不僅未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制，反而變本加厲，阻撓兩岸正常經貿往來和交流合作，損害大陸企業利益和民眾福祉。」

陳斌華指出，依據世貿組織非歧視性原則和大陸有關規定，有關部門就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，並得出構成貿易壁壘的調查結論，依據調查結論研究採取進一步措施，正當合法，公平合理。

陳斌華強調，「民進黨當局一方面頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，干擾破壞兩岸經貿交流合作，污衊抹黑大陸，煽動兩岸對立，另一方面又聲稱願意與大陸協商對話，這是典型的兩面手法。他們才是最壞示範。」