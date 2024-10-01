基市府攜手悠遊卡公司做公益　義賣所得全數捐自閉症家長協會

▲基隆市府與悠遊卡股份有限公司合作推出「有愛城市．愛心公益悠遊卡」，義賣所得捐贈予基隆市自閉症家長協會，由協會理事長陳淑芬（中）代表受贈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（1日）於市務會議上舉行愛心公益悠遊卡義賣所得捐贈儀式，市府與悠遊卡股份有限公司合作推出基隆限定版本「有愛城市．愛心公益悠遊卡」，結合「潮嚮．山海基隆」青創市集進行愛心義賣活動，限量500張悠遊卡義賣所得總計為新臺幣5萬元，由市長謝國樑代表將義賣所得全數捐助社團法人基隆市自閉症家長協會，用實際行動向照護自閉症孩子的家長們表達最誠摯的關懷與支持，並由協會理事長陳淑芬代表受贈。

▲社團法人基隆市自閉症家長協會為表達感謝之意，由協會理事長陳淑芬（右）回贈感謝狀予基隆市政府，並由市長謝國樑（左）代表接受。



謝國樑表示，很開心這次能與悠遊卡公司攜手合作，結合公私部門力量一起做公益，匯集每位民眾的愛心，共同傳遞給需要協助的社會團體，以推動社會公益及永續發展，也希望可以讓良善的循環持續延續下去，創造更友愛無礙的城市，更期待能拋磚引玉，號召社會大眾參與公益，讓愛生生不息、源源不絕。

理事長陳淑芬表示，謹代表協會感謝市府、悠遊卡公司及所有善心民眾。協會成立的目的即是希望協助父母更認識自閉症相關知識，同時讓從事協助自閉症的工作人員與教師能有更專業的訓練與學習，最後便是協助自閉症患者經由醫療、教育及訓練，增進人際互動能力以適應社會生活。回想這一路走來雖然艱辛，但看到每位星兒所嶄露的笑容，心中也增添了一絲絲的踏實感及幸福感。