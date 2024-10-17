中共何時發動「聯合利劍C」？　顧立雄：不排除任何時機跟藉口

記者杜冠霖／台北報導

中共「聯合利劍-2024B」軍演歷時13小時結束，外界關注是否會有後續系列軍演，藍委更直指未來有「聯合利劍C」。對此，國防部長顧立雄今（17日）受訪時表示，中國對台軍演常常毫無正當性，我方一向料敵從寬，不會排除任何時機、時間點找任何藉口從事相關演習活動，這也顯示它霸道的本質。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，有媒體詢問，中共下次軍演是否會選在總統賴清德年底出訪？顧立雄回應，對於賴總統年底出訪，自己沒有接獲相關訊息，假設性問題無法回答。

至於對岸會用什麼理由對台軍演？顧立雄表示，中國對台軍演常常毫無正當性，我方一向料敵從寬，不會排除任何時機、時間點找任何藉口從事相關演習活動，這也顯示它霸道的本質。

顧也指出，對於它這次演習，國際社會一片撻伐，看得出賴清德總統國慶演說相當克制，相對中共還是進行演習活動，引起國際社會譁然、相繼譴責，這樣的作為只是顯示極權擴張的本質。

而美國前國防官員示警會有軍力消耗戰？顧立雄表示，應處灰色地帶確實是一個非常具有挑戰性的事項，但面對這樣的軍力消耗也有應對方式，運用聯合情監偵的手段密切關注動向，可以的話就用載空的任務機或載海任務艦、防空飛彈追瞄，避免做過度浪費。

顧立雄指出，國軍會努力維護相關應該有應變區內的工作，我們要守護的海疆、領空，但也利用平常訓練的訓練機、載空機艦，利用岸置飛彈或是對岸、對海的反艦飛彈進行應處，節省不必要消耗。