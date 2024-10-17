傳高中發「青年服勤同意書」支援軍事勤務　顧立雄：研議檢討廢除

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

外傳某間高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，疑似徵求高中學生於未來戰時狀態自願參加後勤工作，教育部則澄清，並無此表單，也無此規畫。國防部長顧立雄今（17日）受訪時也表示，沒有所謂從事軍事勤務的部分，教育訓練的目的就是說當面臨重大災害時，學生都能自救、互救，這種同意書可以研議檢討，就廢除就不需要簽訂。

外傳有高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，藍委馬文君就喊話，賴政府乾脆比照來個「十萬青年十萬軍」，讓民眾對當前台海局勢別懷抱幻想、心存僥倖，應生於憂患，死於安樂。

教長鄭英耀昨受訪時表示，灣有許多的天災颱風、地震，校園場域相對寬闊，有能力的高中生，就能夠協助扶助老弱等後勤支援，去年教育部與時俱進，希望能夠對學生多一份尊重，18歲以上就尊重他們的意願，請他們簽同意書；18歲以下則要家長同意，「所有這些同意書完全跟戰事無關，主要在後勤協助。」

而國防部長顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備詢，對於媒體詢問此事，顧立雄強調，並沒有所謂高中生從事軍事勤務的部分，教育訓練的目的就是說當面臨重大災害時，學生都能自救、互救，相關同意書可以研議檢討，就廢除就不需要簽訂。

