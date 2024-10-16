謝國樑心繫災民持續勘災　協調中央做好「國有地邊坡復原」

▲基隆市長謝國樑心繫災民持續勘災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒颱風在基隆地區造成多處災情，基隆市政府迅速使市容大致恢復正常，但部分地區仍在進行災後復原，市長謝國樑心繫災區民眾，今（16日）在工務處長陳耀川等人陪同下，前往部分受災地區了解災後復原進度，責成廠商務必盡速讓居民恢復正常生活，事涉國有地部分也將協調中央機關，盼做好邊坡穩固工作。

謝國樑首先前往信義區月眉路316巷的東玄宮一帶，現場有大量坍塌的土石，由於土方泥濘不堪，加上當地巷道狹小坡度又大，無法以大型車輛載運，導致搶災進度緩慢，謝國樑指示，先清出通行道路，方便上方的居民通行，至於救災期間造成的不便，也請居民多加見諒。

隨後謝國樑前往勘查仁愛區愛七路43至47號後方的坡地崩塌，現場日前已由國軍弟兄協助清理，仁愛區公所搶災廠商也持續努力清理，土石已逐步清除，目前愛七路43號、47號民宅後方土石已清理完成，並完成水流路徑調整，避免水流直接流入民宅，後續將搭設施工平台，調運機具進場，加速完成愛七路45號民宅後方搶災作業。

由於部分土地權屬事涉國產署、林業署等中央機關，謝國樑表示，市府將持續協調中央機關，確保基隆各區國有地，特別是長時間豪雨過後，仍在進行災後復原的邊坡，能夠做好穩固工作，至少先開拓出暫時的聯外道路。