「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功發聲：希望檢調盡速查明

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

《鏡週刊》今（15）日報導，檢方意外在柯文哲USB隨身碟中，發現基隆市長謝國樑被記錄「200」，直指兩人有金錢往來，而前民眾黨秘書長謝立功曾有意參選基隆市長，最後遭到勸退，網友因此調侃「新台幣200萬＝1個謝立功」。對此，謝立功表示，自己有必要鄭重聲明，週刊沒點出的是，如果發生在2022年11月26日投票前，那問題就複雜了。他強調，希望檢調能盡速查明爭議，如果沒有也應澄清，衷心希望台灣第三勢力，不要再有傳統政黨惡習。

謝立功表示，今天看到週刊報導，還有謝國樑市長承認部分內容的新聞，心情蠻複雜且感慨，本來自己不打算發表任何言論，尊重司法偵辦。

謝立功表示，但因為目前網路已經開始熱議，甚至網友開玩笑說有一個新的單位，新台幣200萬＝1個謝立功，因此他認為，有必要做鄭重的聲明與回應，他始終相信清廉、專業、公開、透明等價值，是一個身為最大第三勢力政黨該有的核心理念。

謝立功指出，看到週刊內容指出，事發為2022年，但週刊沒點出的是，如果相關事件是發生在2022年11月26日投票以前，那問題就複雜了。

謝立功呼籲，希望檢調能盡速查明相關爭議，如果沒有也應澄清，因為他衷心希望台灣的第三勢力，不要再有傳統政黨的惡習。

最後，謝立功說，「我愛基隆！希望基隆能更好！我愛真理！希望民眾黨能更好」！

▼前民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）