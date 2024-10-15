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社會 社會焦點 保障人權

狠男七刀砍死女友　二審送16本手抄佛經...法官退貨：在寫什麼？

▲基隆情殺案！男持刀殺死女友。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男子陳昭坤持菜刀砍死前女友，二審開庭還送手抄佛經，但遭法官退貨。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子陳昭坤不甘前女友提出分手，2023年7月間持菜刀猛砍7刀，宛如屠夫般將人活活砍死，一審國民法官重判無期徒刑。案經上訴，高等法院15日二審再度開庭時，陳男呈上16本手抄佛經，試圖減輕刑責，但審判長不買帳，直接退貨，質問陳男：「寫這麼多本在寫什麼？」

本案發生在2023年7月間，陳男與大他一歲的劉姓女友原是情侶，但劉女認為陳男經常家暴，提出分手，並搬離2人同居處。案發當晚，劉女打算回去取回私人物品，請友人陪同前往。但2人在屋內又起了口角，還有摔擲物品的爭執聲。

在外的友人急忙拍門，但門內2人均不開門。友人心急如焚，報警處理，警方到場後，陳男才慢悠悠地打開門。眾人進門後發現劉女已經全身是血，倒臥血泊中，緊急送醫急救後仍回天乏術。陳男當場遭逮捕，他向檢警供稱，因劉女三字經辱罵他，他氣不過，才會拿出菜刀對她猛砍，自己當時也試圖自殺。檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴，基隆地方法院則分由國民法官審理。

一審國民法官審理後，認為劉男犯案後，明知劉女已經死亡，警方已在門口，但仍清洗兇刀、清洗現場血跡，還打電話給兒子，並拖延警方進入屋內。國民法官認為他惡性重大，因此重判無期徒刑。案件上訴第二審。

二審高等法院15日再度開庭，陳男當庭呈上16本手抄「般若波羅蜜多心經」，意欲告知法官自己頗有悔意，抄佛經將功德迴向給被害人，請求減刑。但審判長當庭打槍「寫這麼多本在寫什麼？不是抄一抄就收到你的功德」，並將心經退回。審判長還說，「抄寫心經教了你什麼？還是只跟著抄？」、「殺人、抄佛經、不能學壞」有關聯嗎？

陳男說自己以前就跟劉女經常到廟裡打坐，再加上自己不會說謊，所以希望法官「像青天一樣」，能夠明瞭他的用心。至於告訴代理人則說，被害人家屬一審就不接受陳男的手抄佛經，這不是被害人接受的道歉方式，請法院不必審酌。全案言詞辯論終結，高院諭知11月19日宣判。

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