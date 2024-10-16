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東森廣場台北車站K區地下街周年慶　滿額贈、抽大獎、超值優惠等你來

東森廣場台北車站K區地下街周年慶（圖／東森購物提供）

▲從日本來的連鎖麵包店「Yamazaki 山崎麵包」9月在東森廣場台北車站開幕，首月立即創下不錯的業績。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物自進軍實體店面以來，成功打造台北車站K區地下街為結合美食、娛樂與潮流的全新場域，業績表現驚人，年成長達300%。為慶祝台北車站K區地下街周年慶，自10月15日起至11月24日推出了一連串超值優惠和精彩活動，邀請消費者一同參與。

在這次周年慶活動中，東森廣場特別準備了三重優惠。首先，第一重「消費滿千送百」，凡於館內單日累積消費滿1,000元，即可獲得100元商場電子券，讓消費者現場即享優惠。這次的滿額贈電子券，讓消費者可以輕鬆達成「買越多、賺越多」的愉快購物體驗。

除了即時折扣之外，第二重「消費滿額抽大獎」，當日單筆消費滿500元，即可獲得抽獎機會，每週將送出一張日本不限航點的來回機票，這不是普通的機票，而是一趟讓你飛往夢想國度的自由旅行！此外，還有韓國PN楓年花崗石鍋具組，外觀時尚、實用又耐用，讓你烹飪時盡享高級質感。而普獎則是點八小食下午茶組，讓你在午後享受悠閒的美好時光。消費越多，抽中大獎的機會越大！

第三重優惠，周年慶期間消費滿3,000元即能帶回時尚又實用的ONEBOY冰鋒衣，更棒的是，當日消費滿5,000元，還能再多拿一件！對於消費滿10,000元的顧客，更有機會獲得限量的德國BENVOL負離子吹風機，這款高效能吹風機不僅輕巧便攜，還能有效保護頭髮，讓髮質更加順滑光澤，是許多髮型達人的必備單品。

東森廣場自2023年10月開幕試營運以來，憑藉多樣化的餐飲選擇與豐富的活動內容迅速吸引大批人潮，打造出令人耳目一新的購物環境。場內先後引進多家經典餐飲品牌，更先後舉辦了「聲林之王先聲奪人演唱會」、「公益麻將大賽」、「投籃機大賽」等精彩活動，加上寶可夢機台的設置，這裡成為了親子同樂的絕佳場所，為原本傳統的地下街增添無限活力。

東森廣場台北車站K區地下街周年慶（圖／東森購物提供）

▲全球熱門遊戲《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」就位在東森廣場台北車站K區地下街，店內有8台遊戲機台，是目前機台數量最多的店點。

東森廣場台北車站K區地下街近來更透過「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」協助，導入5G應用服務，其中「AI即時互動語音客服」提供中、英、日、韓四種語言的即時翻譯客服。除此之外，還有「5G投影互動體驗」和「5G跨屏多人互動體驗」，透過簡單有趣的互動遊戲，讓民眾在體驗遊戲後還能領取店家優惠券。東森廣場運用5G提升消費者體驗，打造更智慧、更便捷的購物環境。

東森廣場台北車站K區地下街周年慶（圖／東森購物提供）

▲▼東森廣場台北車站K區地下街以明亮潮流的設計氛圍，走道設置座椅，打造適合民眾逛街購物的空間。

東森廣場台北車站K區地下街周年慶（圖／東森購物提供）

此次東森廣場周年慶，不僅優惠多元豐富，更以多重回饋和好康活動吸引消費者，讓每一位到訪的顧客都能享受到前所未有的購物樂趣。趁著這個特別時刻，來東森廣場台北車站K區地下街，感受全新活力與驚喜吧！

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