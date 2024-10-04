深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

▲東森購物再於今（10/4）攜手中和秀明里施義男里長、中和區衛生所與衛生福利部雙和醫院，於中和東森廣場舉辦公費疫苗施打活動，眾多居民不畏風雨前來。（圖／東森購物提供，以下同）

生活中心／台北報導

東森購物一向致力於回饋社會、關懷社區，分別於9／29（日）與今（10／4）兩天，攜手中和區衛生所與衛生福利部雙和醫院，更與中和區秀明里合作，於中和東森廣場舉辦流感與新冠公費疫苗施打，與包含癌症在內等各項健康篩檢的公益活動，兩日活動吸引了眾多社區居民參與，連兩日活動吸引了周邊鄰里超過300人，前來進行健康檢測與疫苗接種，且高達九成都是長者，為守護長者健康盡一份心力，中和秀明里施義男里長更於今（10/4）活動中致贈東森購物感謝狀，由東森購物總經理彭鴻珷代表領獎。

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▲中和秀明里里長施義男（左）致贈感謝狀，由東森購物總經理彭鴻珷（右）代表受獎。

持續深入社區鄰里的公益活動，旨在提升居民對於自身健康的重視，尤其針對中高齡族群，推廣定期健康檢查的重要性，健康篩檢包括13價肺炎鏈球菌疫苗、乳房攝影、子宮頸抹片與大腸癌糞便潛血等癌症篩檢，而公費疫苗接種的部分則針對流感與新冠肺炎，守護健康防範未然。許多民眾攜帶著家人和朋友一同前來，工作人員貼心地指導檢查流程，耐心解答居民的各項健康問題，讓參加者在愉悅且輕鬆的環境中完成健康檢測，活動內容豐富且實用，成功讓居民在放鬆心情的同時，也能細心關注自身健康，進一步落實預防勝於治療的理念。

▲東森購物於上週日（9/29）與中和區衛生所與衛生福利部雙和醫院合作，現場提供了許多健康篩檢及疫苗接種，吸引了眾多社區居民參與。

▲現場眾多長者在專業護理人員協助下，安心施打流感與新冠疫苗。

值得一提的是，東森購物不僅提供場地支持，還積極與天空之城管委會及秀明里的施義男里長協力舉辦，充分落實企業社會責任，展現了鄰里關懷的精神。兩天活動更有許多讓參與者意想不到的驚喜，活動現場不僅安排了花車特賣會，眾多商品以優惠價回饋民眾，讓參與者在守護健康的同時，能盡享購物樂趣，今日（10/4）活動更邀來號稱「全台最酷義剪車」的十分義剪，免費幫所有參與者修剪頭髮打理造型，一連串的樂齡活動與設施，充分展現了東森集團，致力踐行社會責任的努力。

▲東森購物更於今（10/4）邀來「十分義剪」，公益為所有活動參與者修剪頭髮。

東森集團致力社區公益不遺餘力，更持續積極與社區合作，包含今年７月間攜手中和秀士里捐贈20雙知名品牌球鞋到非洲、每季定期舉辦捐血活動等，東森購物總經理彭鴻珷表示：「秉持著王令麟總裁「別人做生意，東森做公益」的核心價值，將盡最大努力來發起與支持所有公益行動，也期待與更多不同單位合作，能對整個社區乃至整個社會有更多貢獻，未來也會持續推進各項活動，帶來更好服務。」參與民眾表示：「透過這樣的健康篩檢與疫苗接種活動，讓他們對自身健康有了更深的認識與重視，在活動現場還能與三五街坊鄰居聊天，非常開心。」

東森購物未來也會持續舉行，更多守護健康相關公益活動與服務，希望社區鄰里居民能踴躍參與，特別是中高齡者，務必定期進行健康檢查，為自己與家人的健康把關。