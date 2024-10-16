綠批北市府大樓改造要花14億「非常離譜」　蔣萬安曝7.5億專案用途

▲蔣萬安向北市議會民進黨團說明重大議法案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安16日中午赴台北市議會民進黨團說明重大法議案及預算，但民進黨台北市議員陳怡君質疑，其中台北市市政大樓節能減碳智慧計劃的預算非常離譜，要斥資14億元，難道是因蔣萬安為「王子」要將「宮殿」打造美輪美奐？蔣萬安會後提及，專案計劃是7.5億元，是要讓整體建築更加節能減碳。

蔣萬安中午率市府團隊拜會台北市議會民進黨團，說明此會期重大法案、議案及預算。陳怡君表示，支持給台北市公務人員及市民一個好的洽公跟辦公環境，但現在台北市政府有個計劃非常離譜，就是有關市政大樓節能減碳智慧計劃，要斥資14億元，「這金額實在太龐大，30年以上老房都可以危老重建了，14億元是不是整個市政大樓可以重蓋了？」

陳怡君質疑，光一個辦公室改善、中庭改造，以及節能減碳計劃，就要斥資14億元，合理懷疑未來會不會繼續增加預算或減項發包？這14億元有必要跟市議會、市民好好交代，「還是因為蔣萬安你是王子，所以宮殿必須要美輪美奐，才需要14億改造整個台北市市政大樓呢？我們都認為相當離譜，希望你說明清楚。」

會後，蔣萬安受訪時回應，這是對於整個市政大樓做整體改造，針對現在必須要讓整體建築更加節能減碳，「我想從公部門開始以身作則，整個專案計劃就是7.5億元，包括整體垂直綠化、節能減碳改善、裝設太陽能、電動車停車位建置，還有整體辦公環境等」。

▲北市秘書長李泰興。（圖／記者袁茵攝）

而秘書長李泰興也補充說明，這是分成兩大部分，14億元當中，逾6億元是市府例行性維修，並搭配府前廣場施作，盤點出所有需要維修的項目，例如廁所、水電、空調等，提前3年一次做到位，這並非專案計劃，而是年度計劃提前實施。

李泰興指出，另一部分是專案計劃，也就是蔣萬安所說的7.5億元，最主要是中庭植栽綠化、採光罩改善，還有一些會議室、員工照護專區設置等，以及節能減碳的溫控、照明控制、大樓節電設施，另還有太陽能板、電動車充電區裝置等。

台北市副發言人李政軒也說，本次市政大樓的專案計畫預算是7億多，其中有約3億都在於永續、節能減碳的改善，具體項目包含太陽能板、電動車充電樁、空調照明等節能改造等等，目的在於市府以身作則，進一步呼籲並加速邁向淨零碳排的台北。