黃國昌稱提案增預算綠有先例　綠黨團翻法條：一天被打臉兩次不痛？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於總預算案卡關，行政院長卓榮泰則說明，立委提案增加預算之支出有違憲之虞。民眾黨團總召黃國昌則舉例，2005年時綠營同樣提案修正《老年農民福利津貼暫行條例》。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）受訪時批評，黃國昌可以去把預算法91條看清楚，若立委要增加預算之支出，必須與行政部門徵詢討論，2005年民進黨執政，黨團提案前已經跟行政部門溝通，後續藍營提決議也被依同樣理由反駁，黃國昌應該連「黃一半」都不到，是黃十分之一，一天被打臉兩次，臉不痛？

院民眾黨團總召黃國昌16日舉例，民進黨團2011年提出修正老農津貼照顧標準、2005年也提《老年農民福利津貼暫行條例》修正，當時怎麼沒聽到民進黨說違憲？

對此，吳思瑤表示，黃國昌就是黃一半，指鹿為馬把原住民禁伐補償跟2011年老農津貼對比，但當時有行政院版，已經打臉黃國昌，他現在著急找歷史，翻到2005年老農津貼，要再次打臉，2005年是民進黨執政，執政黨先以立委提案方式提高老農津貼，但條文已經跟行政部門共同磋商，並未違憲也並未違反預算法。

吳思瑤指出，黃國昌可以去把預算法91條看清楚，若立委要增加預算之支出，必須與行政部門徵詢討論、找到合適財源，當時民進黨執政，黨團經由跟行政部門取得共識並提案，行政部門在老農津貼提出增加一千塊決定，黃國昌就是去脈絡化、見樹不見林，應該連黃一半都不到，是黃十分之一。

吳思瑤說明，2005年國民黨用決議方式要增加老農津貼，當時行政院就出來呼籲已經違反憲法所規定，立委不能用決議方式增加政府預算，當時行政部門就已經清楚論述，就跟今天論述的內容一樣，當年民進黨是執政黨，行政院已經跟執政黨團共商，願意提高老農津貼，整個事實就是如此，請黃十分之一不要帶風向，一天被打臉兩次，臉不痛？

民進黨團書記長蔡易餘解釋，當時是陳水扁執政，跟行政院有相當默契，事後國民黨也通過決議要跟進，當時行政院就認為不能用決議方式，後來大家一起討論通過一個版本，就像今年處理村里長慰問金，行政院未提版本，民進黨團有提也先與行政部門溝通，國民黨立委也有版本，後來行政院也提出版本討論，在預算法前提下，提出增加預算之法案要先跟行政部門溝通，這才符合權力分立原則。

