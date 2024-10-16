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花蓮溫泉專車啓航！走訪觀光100亮點　食宿遊購一次搞定

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「台灣觀光100亮點-花蓮溫泉專車」將於10月19日至11月17日舉辦，為方便民眾前往花蓮兩大溫泉區及中南區特色景點旅遊，提供一日遊及二日遊行程，將前往獲選台灣觀光100亮點的將軍府、鯉魚潭、富里稻草藝術景觀區等國際亮點，10月9日起開放預約報名，歡迎遊客把握機會！

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處余明勲處長表示，「2024太平洋溫泉季」即將於10月19日展開，溫泉專車提供一日遊及二日遊行程，其中一日遊提供花蓮兩大溫泉區「瑞穗溫泉區」英雄泉及「玉里安通溫泉區」美人湯，共3條路線，每日從花蓮轉運站發車，八人成行，每人平日750元、假日850元，費用含午餐、泡湯、隨車專業導覽、伴手禮及保險，相當超值。

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮兩大名湯「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」各有特色，「瑞穗溫泉」泉質是氯化物碳酸氫鈉泉或碳酸氫鹽泉，更因富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著黃金之湯的美名，也被稱為「生男之泉」、「英雄泉」。「安通溫泉」位於花蓮縣玉里鎮安通溪畔，水則屬於硫磺氯化物硫酸鹽泉，水質透明，含有15種以上礦物質，浸泡後皮膚角質層滑潤，因此又稱「美人湯」。

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

瑞穗溫泉區路線將參觀日式風情的慶修院，花蓮吉野布教所於民國時改名慶修院，籌建人川端滿二依循日本高僧空海大師行腳四國寺廟的參拜之途「四國遍路」，遠赴日本參拜請回八十八尊神像。

行程也將前往鯉魚潭欣賞湖光山色、馬太鞍部落和溼地、光復糖廠，下午在有著「黃金湯」、「生男之泉」美名的瑞穗溫泉區泡湯後，造訪綠點酒莊，品嚐融合花蓮在地食材及德國關鍵釀酒技術的飲品，並以吉安農會的山海正甜吉製冰所的甜點畫下完美句點。

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外玉里安通溫泉區分別規劃玉里線及富里線兩條路線，玉里線將前往萬榮原住民文化館、富興鳳梨園小火車體驗、春日松浦天堂路、吉蒸牧場及將軍府等特色景點；富里線則前往南安遊客中心、瓦拉米步道、玉溪農會、飄飄雲朵裝置藝術，以及在富里稻草藝術景觀區製作米大福DIY等。

二日遊部份，12人成行，出發日期為10 ／29-30、11 ／7-8、11 ／9-10、11 ／12-13共5梯次，每人3,500元至6,200元（依住宿飯店及平假日而定），包套式的行程一次蒐集花蓮大山大海的絕美景致。

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼推出一日遊及二日遊行程。

「2024花蓮太平洋溫泉季」於10月19日至12月01日登場，本次活動運用五感帶入活動主題，營造現場滿滿暖意氛圍；瑞穗溫泉展區在「瑞穗溫泉公園」內布置光影展區，讓遊客可以免費泡露天足湯，公園內打造一座6米高的「湯花之舞」互動燈飾，以瑞穗溫泉的碳酸溫泉水聞名，水中富含鐵和鋇，遇到空氣時形成獨特「湯花」形狀，湯花象徵著自然的美麗和力量，並且有豐富的歷史湯泉典故，更能為遊客洗滌疲憊的身心靈。

▲▼花蓮溫泉專車啓航，提供套裝行程，走訪台灣觀光100亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

安通溫泉展區則有沿路浪漫燈飾，以及彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點，讓遊客可以泡好湯也能走出戶外，還有全新整修完成的傳統日式建築「安通溫泉大旅社」可以參觀，讓旅客不用出國也有在日本泡溫泉的感覺。

活動期間位於鄰近的瑞穗天合國際觀光酒店每周六晚上18時有市集、音樂會，活動現場還有光彩留影、尋找花仙子及心心相印等活動，超多活動都在花蓮太平洋溫泉季等著大家！縣長徐榛蔚邀請大家來體驗金湯銀湯，吼哩水噹噹！

詳細資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/LlD2g9），報名專線（03）8533231。

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