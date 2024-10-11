被網友慫恿購買點數卡 金門女險遭詐騙96萬…行員機警阻詐

▲金門銀行員機警阻詐，金城分局長陳盈元到場關心感謝 。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導



詐騙案件層出不窮，為防止金門縣民眾遭詐騙案件發生，縣警局金城分局定期派員與轄內金融機構聯繫，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，立即通報警方及時到場查證、勸阻，建立防詐聯防網絡，確保民眾財物安全。

居住金城的B小姐，在網路上認識1位網友，該網友向B小姐佯稱大兒子在敘利亞當兵、小兒子讀書學費繳不出來，家境清寒急需用錢，請求B小姐購買價值新臺幣(以下同)5,000元apple點數卡，並翻拍序號至對方，當時遭統一超商金門城門市店長黃丹妮關懷提問後通報警方到場攔阻成功。

不料詐騙嫌犯仍鍥而不捨，慫恿B小姐提領96萬元，並以虛擬貨幣比特幣方式交付給對方，當B小姐到金門郵局準備匯款時，經臺北到金門支援的行員廖培言關懷提問後查覺有異，隨即通報金城分局金城派出所員警到場，員警告知此手法為詐騙集團慣用手段，B小姐始恍然大悟，並對警方及郵局行員防阻作為深深感激。

金城分局分局長陳盈元為感謝郵局行員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，特於本(10)月9日親自到場頒獎表揚，另元大銀行金門分行行員今(113)年8-9月間已協助攔阻民眾遭詐騙2件、攔阻金額達150萬元，金城分局長也特別親自向烈嶼郵局經理陳幼梅、元大銀行金門分行經理吳介平表達感謝之意，並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。