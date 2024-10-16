金融機構接力阻詐224萬　屏東潮州警感謝救回民眾血汗錢

▲潮州警分局副分局長龔明昌(右三)到金融機構頒發行員感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局轄區金融機構於8、9兩月，協同警方成功阻詐7件，金額達224餘萬元，分局長龔明昌15日到這些單位頒發感謝狀致謝，提醒民眾小心求證，避免被騙。

潮州警分局為強化阻詐能量，與轄內各金融機構密切聯繫，每當行員察覺民眾疑似遭詐騙臨櫃匯款，或疑似詐欺車手前往提領款時，即可通報警方到場查證，共同守護民眾血汗錢。

經統計今年度8、9月份，潮州分局與轄區金融機構共成功攔阻詐騙個案7件、金額達224萬餘元，金融機構行員功不可沒。

為感謝金融機構行員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方，共同攔阻詐騙，潮州警由副分局長龔明昌於15日專程率隊前往執行攔阻詐欺類案件有功銀行與郵局頒獎致謝，並再次向行員解說近期常見之詐欺手法與詐騙徵候，提升行員防範意識、作為。

潮州分局提醒民眾，近期詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種訊息或電話，要求「解除分期付款」、「假冒網購客服、親友、公務人員」、「投資期貨、股票及虛擬貨幣」等關鍵字都是常見詐騙手法，務必提高警覺，只需多加警覺並與警方聯繫，即可大幅減少詐騙案件之發生。如有任何詐騙相關的疑問，可立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證。