4台灣人疑「提供詐騙技術」　遭印度警方遭逮

文／中央社記者李晉緯新德里16日專電

印度阿默達巴德（Ahmedabad）當局網路犯罪防治部門近日逮捕包括4名台灣人在內的17名嫌犯，他們詐騙受害者帳戶被用於非法交易，指使將錢移轉存入犯罪集團帳戶，其中1名被害者損失793.4萬盧比（約新台幣303.6萬元）。

據整理印度媒體報導，1名年長人士向警方報案，指嫌犯冒充印度電信管理局（Telecom Regulatory Authority of India）、印度中央調查局（Central Bureau of Investigation）及網路犯罪防治部門的官員，稱帳戶被用於非法交易，要他將錢存入嫌犯提供的帳戶。

▲印度警方破獲詐騙集團，4台灣人疑涉案。（圖／翻攝自Ahmedabad Mirror）



犯罪集團以視訊電話方式監控這位受害者長達10天，最終被害者交出793.4萬盧比（約新台幣303.6萬元）。

印度德干前鋒報（Deccan Herald）的報導說明，這種犯罪手法是自稱調查洗錢等非法活動執法人員的網路犯罪分子，他們會聲稱正在調查犯罪行為，於是逼迫被害者全天候透過視訊或語音通話等方式聯繫。

印度時報（Times of India）指，這名被害人報案後，警方突襲古茶拉底（Gujarat）、德里（Delhi）、拉吉斯坦 （Rajasthan）、卡納塔卡（Karnataka）、奧里薩（Odisha）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）在內的多個地點，並將嫌犯逐一逮捕。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，警方表示，他們認為已經有超過1000名受害者被這些人詐騙，並提到嫌犯中有4人是台灣人。

這4名台灣人去年曾到過印度，並為犯罪集團提供應用程式或其他技術，供其將金流於不同帳戶中轉移。

印度多家媒體報導，這次遭破獲犯罪集團所使用的應用程式是由台灣人開發，以數位錢包併入犯罪集團系統方式，把從被害人那裡騙到的錢，轉到杜拜等地銀行帳戶，他們在犯罪得手後能分到的佣金，也是用這樣的方式獲得。

警方在這波行動中，繳獲127.5萬盧比（約新台幣48.7萬元）現金、761張行動電話SIM卡、120支手機、96本支票簿、92張金融卡或信用卡、42本銀行存摺。

駐印度代表處表示，13日已接獲上述被指嫌犯家屬電話，並派人在當地警局了解中。