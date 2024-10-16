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男遭凌虐3天崩潰墜樓亡！壓傷1女如「燒肉粽翻版」　詐團6煞遭訴

▲▼新北男墜樓無呼吸送醫，波及女路人 。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北男墜樓無呼吸送醫，波及女路人 。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區中山路二段一處住宅大樓，6月間發生一起墜樓死亡案；一名詐團成員遭竹聯幫明仁會雙和分會幫眾懷疑私吞詐騙款項，對他囚禁毆打，男子不堪受虐，從房內窗戶墜落，過程中還壓傷一名路過女子手部，經搶救仍不幸身亡。警方事後逮捕涉案6人，檢察官依組織犯罪、強盜及刑法302條起訴6人，全案適用國民法官法審理。

檢警調查，6月間，竹聯幫明仁會雙和分會黃姓、楊姓等人，懷疑33歲余姓男子私吞詐騙款項，於是假藉租車停車費要他處理為由，要他到中和區中山路二段一處住宅大樓商談，沒想到，余男進去後隨即被控制行動、沒收手機，命他脫衣剩下內褲，再以膠條、電擊棒對他毆打、凌虐，最後用衣服蓋住他頭部，用膠帶綑綁，囚禁在房內。

余男透過親友籌措15萬元交付，詐團仍不肯罷休，同月25日晚間，他被囚禁、凌虐3天後，受不了折磨，從8樓房內窗戶墜落，還壓傷路過的27歲林姓女子手部，造成全身多處骨折，經送醫搶救不治身亡。

新北市檢方依組織犯罪、強盜及三人以上共同對被害者施以凌虐而剝奪行動自由致死等罪嫌，起訴黃、楊等6人，最高將處無期徒刑，全案適用國民法官法審理。

▲▼新北男墜樓無呼吸送醫，波及女路人 。（圖／記者陸運陞攝）

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