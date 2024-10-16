內褲沾血！媽媽稱3歲兒「陰道出血」　她懷疑：在幼稚園遭性侵

▲3歲女童的內褲有血跡。（圖／翻攝自微博／椒點視頻）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞一位媽媽近日表示，3歲女兒從幼稚園回來後，內褲沾血，陰道也有出血的狀況，將孩子帶去醫院檢查後發現，「疑似外陰挫傷」。醫生也嚇到直呼，「這麼小的孩子竟然隱私部位裂傷。」園方表示，教室內無監視器，目前已報警處理。

綜合陸媒報導，醫師表示，體檢發現，患兒陰道口外側會陰見一約1公分的皮損裂傷，無活動性出血，會陰稍紅腫，初步診斷為「疑外陰挫傷」，「這個檢查結果真是讓人感到晴天霹靂」。

▲女童的診斷書。（圖／翻攝自微博／椒點視頻）

孩子媽媽表示，是孩子說痛她才發現有異樣，「但我懷疑孩子在幼稚園，遭到性侵或是不法侵犯，詢問園方卻得不出什麼結論，因為只有教室外有監視器，教室內沒有監視器。」

東莞教育部門對此回應，孩子是否遭受性侵，目前還只是家長單方面的懷疑，「我們感覺被性侵的可能性不大，因為小朋友很常跑來跑去，這個很難說，我們也說不準，還是要讓警察去查。」

▲涉事幼稚園。（圖／翻攝自微博／椒點視頻）

該幼稚園也表示，目前，幼兒園也在等待警方調查，事實尚未明朗，希望廣大家長和網友不傳謠、不造謠。

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