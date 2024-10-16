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誆5萬性交易！淫男扮警察硬上17歲少女2次還拍片　重判9年

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲羅姓男子假扮巡警，在摩鐵硬上少女2次，遭法院判9年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

羅姓男子上包養網約17歲少女性交易，將少女載進摩鐵後，羅卻拿出變造的警察證，偽裝成警察誆稱要辦案，威脅少女「交出1萬5千元」、「發生性關係」或「送派出所」3選一，逼少女簽下同意書後，再硬上少女2次，還趁少女閉眼忍耐時，將性侵過程拍下。全案經士林地院審理，依羅違反本人意願之方法使少年拍攝性影像罪，判處9年徒刑。可上訴。

羅男於今年2月間，在外套內穿警便衣及攜帶警便帽、警棍以及手銬，以5萬元約包養網認識的17歲少女小花（化名）見面，並騎車將小花載到汽車旅館。進房後羅先假意聊天，得知小花涉世未深，立刻脫掉外套，持假警察證，拿出錄音筆錄製談話過程，偽裝警察身份，假裝要偵辦小花進行性交易案，要小花在「交1萬5000元」、「送派出所」或「發生性關係」中三選一。

小花原本想回家拿錢卻遭拒，同時害怕被送到派出所，只好將學生證交給羅拍攝，及簽署「保證雙方意願契約同意書」，被迫與羅發生性行為。過程中，羅男趁小花閉眼不願觀看之際，拿出手機錄製性交畫面，以此得逞2次。

羅男逞欲後，折斷錄音筆記憶卡再給小花3000元，另假裝刪掉學生證照片，事後又不斷威脅、騷擾小花，小花情緒低落，向校方求救，經學校通報，警方同年5月持拘、搜票到羅家，扣得警便帽、警棍、4張空白合意性交契約書及9張已使用的契約書等證據，當場將羅帶回，檢方複訊後依法聲押獲准。

偵查時，羅男坦承服務證是網路上買的，否認不知情小花年齡，更辯稱雙方有簽合約甚至有給錢，應該是有意願的性交易。

士林地院審理，法官認為羅男假扮警察犯案，行為駭人聽聞，且羅的電子設備中還有多名女子的證件翻拍照、同意書、性影像，又自承曾經假扮警察進行4、5次性交易，可見素行不佳，又未取得被害人原諒，依違反本人意願之方法使少年拍攝性影像罪，判處9年徒刑。可上訴。

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