女懷疑同居男友外遇　查看手機發現「媽媽被他性侵」畫面崩潰

▲女在男友手機目睹可怕畫面。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子懷疑男友外遇好奇查看對方手機，沒想到目睹昏迷不醒的母親被男友性侵的變態影片，可怕發現除了為她的家庭帶來巨大震撼，也在她心中留下終身無法抹滅的傷痛。

來自南澳大利亞州的25歲男子，被控和女友同居時性侵女友母親。女友控訴，她因為懷疑男友所以查看了對方手機，意外發現男友性侵母親的多支影片。

女子表示，母親由於有酗酒習慣，時常喝到不省人事，也是後來看到影片才知道遭到性侵，「沒有人應該告訴他們的媽媽遇到這種事，我永遠不會忘掉她尖叫哭泣的樣子」，而她只要一想到男友對母親做了那樣的事後還碰她，覺得噁心痛苦。

女子表示，當男友住在家中時，母親展現出比男友自己家人更多的慷慨與愛，結果男友卻做出這種行為，「我身為子女，竟然讓這樣的人進到我們家，我感到羞愧，我們家再也無法和從前一樣」。

男子的惡行也讓法官艾倫(Anthony Allen)當庭痛批，女友和家人善心接納需要幫助的被告，讓他住進家中卻遭到可怕的背叛，判處他5年刑期，並且3年內不得假釋。

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